أغلى وأرخص الدول في أسعار البنزين مقارنة بالحد الأدنى للأجور لعام 2025
يرغب كثيرون في معرفة الدول التي توفر أقل سعر للوقود، والدول التي تشهد أعلى الأسعار، لكن مقارنة الأسعار دون مراعاة الحد الأدنى للأجور والقوة الشرائية للمواطنين لا تعكس الواقع.
ويضمن هذا التقرير قائمة أعلى وأقل 10 دول من حيث عبء سعر البنزين مقارنة بالحد الأدنى للأجر، بناءً على بيانات منصة متخصصة بمتابعة في متابعة أسعار البنزين لحظياً في جميع أنحاء العالم، بحسب وسائل إعلام غربية.
أغلى 10 دول من حيث عبء البنزين مقابل الحد الأدنى للأجر:
1.فنزويلا: سعر البنزين 0.035 دولار للتر، الحد الأدنى للأجر 3.5 دولار شهريًا، بما يسمح بشراء 100 لتر فقط.
2.أنغولا: سعر البنزين 0.327 دولار، الحد الأدنى للأجر 37 دولارا شهريًا، يمكن شراء 113.1 لتر.
3.ألبانيا: سعر البنزين 2.081 دولار، الحد الأدنى للأجر 480 دولارا، يتيح شراء 230.7 لتر.
4.هونغ كونغ (الصين): سعر البنزين 3.659 دولار، الحد الأدنى للأجر 1,117 دولارا، يمكن شراء 305.3 لتر.
5.مصر: سعر البنزين 0.442 دولار، الحد الأدنى للأجر 147.2 دولار، يشتري 333 لتر فقط.
6.كازاخستان: سعر البنزين 0.454 دولار، الحد الأدنى للأجر 157 دولارا، يمكن شراء 345.8 لتر.
7.الجزائر: سعر البنزين 0.352 دولار، الحد الأدنى للأجر 192 دولارا، يشتري 545.5 لتر.
8.بوليفيا: سعر البنزين 0.542 دولار، الحد الأدنى للأجر 360 دولارا، يتيح 664.2 لتر.
9.الكويت: سعر البنزين 0.343 دولار، الحد الأدنى للأجر 245 دولارا، يمكن شراء 714.3 لتر.
10.إسرائيل: سعر البنزين 2.273 دولار، الحد الأدنى للأجر 1,893 دولارا، يتيح 832.8 لتر.
أقل 10 دول من حيث عبء البنزين مقابل الحد الأدنى للأجر:
1.إيران: سعر البنزين 0.029 دولار، الحد الأدنى للأجر 250 دولارا، يمكن شراء 8,621 لتر.
2.ليبيا: سعر البنزين 0.028 دولار، الحد الأدنى للأجر 184 دولارا، يشتري 6,571.4 لتر.
3.سويسرا: سعر البنزين 2.122 دولار، الحد الأدنى للأجر 5,590 دولارا، يتيح 2,634.3 لتر.
4.النرويج: سعر البنزين 2.044 دولار، الحد الأدنى للأجر 3,750 دولارا، يمكن شراء 1,834.6 لتر.
5.البحرين: سعر البنزين 0.531 دولار، الحد الأدنى للأجر 796 دولارا، يتيح 1,499 لتر.
6.آيسلندا: سعر البنزين 2.455 دولار، الحد الأدنى للأجر 3,400 دولارا، يمكن شراء 1,384.9 لتر.
7.هولندا: سعر البنزين 2.241 دولار، الحد الأدنى للأجر 2,895 دولارا، يشتري 1,291.8 لتر.
8.الدنمارك: سعر البنزين 2.231 دولار، الحد الأدنى للأجر 2,780 دولارا، يتيح 1,246 لتر.
9.سنغافورة: سعر البنزين 2.107 دولار، الحد الأدنى للأجر 2,310 دولارات، يشتري 1,096.3 لتر.
10.تركمانستان: سعر البنزين 0.429 دولار، الحد الأدنى للأجر 365 دولارا، يتيح شراء 851 لتر.