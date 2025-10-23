https://sarabic.ae/20251023/نقابة-أصحاب-محطات-المحروقات-اللبنانية-العقوبات-على-الشركات-الروسية-ستؤدي-لارتفاع-الأسعار-1106327259.html
نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية: العقوبات على الشركات الروسية ستؤدي لارتفاع الأسعار
وقال البراكس، اليوم الخميس: "إن العقوبات الأمريكية على عملاقي النفط الروسيين "روس نفط"، و"لوك أويل"، على الرغم من أنها لم تنفذ بعد، إلا أنها أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً ما انعكس ارتفاعاً بسعر المحروقات بالتوازي مع هذا الارتفاع".ولفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، إلى أن "التأثير الحالي على سعر البرميل هو نتيجة تأثر الأسواق العالمية بالقرارات السياسية، ولكن التأثير سيبقى في الوقت القريب محدود لأن هناك وفرة بالمعروض، مع تخفيض دول "أوبك+" لإنتاجها طوعاً".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيودا على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعددا من الشركات التابعة لهما.ويذكر أن روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد السعودية والولايات المتحدة، بحصة تبلغ 10 بالمئة من الإنتاج و13 في المئة من الصادرات، وقد يؤدي غيابها الكامل إلى اختفاء ما يراوح بين 7-8 ملايين برميل يوميا.
وقال البراكس، اليوم الخميس: "إن العقوبات الأمريكية على عملاقي النفط الروسيين "روس نفط"، و"لوك أويل"، على الرغم من أنها لم تنفذ بعد، إلا أنها أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً ما انعكس ارتفاعاً بسعر المحروقات بالتوازي مع هذا الارتفاع".
وأوضح أنه حتى إغلاق السوق العالمية، أمس الأربعاء، كان سعر البرميل 62 دولار، وصباح اليوم ارتفع إلى 64 دولار.
ولفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، إلى أن "التأثير الحالي على سعر البرميل هو نتيجة تأثر الأسواق العالمية
بالقرارات السياسية، ولكن التأثير سيبقى في الوقت القريب محدود لأن هناك وفرة بالمعروض، مع تخفيض دول "أوبك+" لإنتاجها طوعاً".
ورأى البراكس أن "الارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية صباح اليوم الخميس، يؤكد أن أسعار النفط لا تحكمها شروط السوق ومعادلة العرض والطلب فقط، بل السياسة أيضا،ً فالعقوبات الأمريكية رفعت الأسعار في البورصة الغربية، حيث سجل خام برنت ارتفاعا ملحوظا".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيودا على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعددا من الشركات التابعة لهما.
وقبل ساعات أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وإدراج 117 سفينة أخرى من الأسطول الروسي إلى قائمة العقوبات، معظمها ناقلات نفط، ليصل إجمالي السفن الخاضعة للعقوبات إلى 558 سفينة.
ويذكر أن روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم
بعد السعودية والولايات المتحدة، بحصة تبلغ 10 بالمئة من الإنتاج و13 في المئة من الصادرات، وقد يؤدي غيابها الكامل إلى اختفاء ما يراوح بين 7-8 ملايين برميل يوميا.