نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية: العقوبات على الشركات الروسية ستؤدي لارتفاع الأسعار

نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية: العقوبات على الشركات الروسية ستؤدي لارتفاع الأسعار

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن العقوبات الأميركية على شركتي "روس نفط"، و"لوك أويل"، أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط عالمياً، لافتاً إلى... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال البراكس، اليوم الخميس: "إن العقوبات الأمريكية على عملاقي النفط الروسيين "روس نفط"، و"لوك أويل"، على الرغم من أنها لم تنفذ بعد، إلا أنها أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً ما انعكس ارتفاعاً بسعر المحروقات بالتوازي مع هذا الارتفاع".ولفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، إلى أن "التأثير الحالي على سعر البرميل هو نتيجة تأثر الأسواق العالمية بالقرارات السياسية، ولكن التأثير سيبقى في الوقت القريب محدود لأن هناك وفرة بالمعروض، مع تخفيض دول "أوبك+" لإنتاجها طوعاً".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيودا على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعددا من الشركات التابعة لهما.ويذكر أن روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد السعودية والولايات المتحدة، بحصة تبلغ 10 بالمئة من الإنتاج و13 في المئة من الصادرات، وقد يؤدي غيابها الكامل إلى اختفاء ما يراوح بين 7-8 ملايين برميل يوميا.

