وزير النفط الكويتي: نتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد العقوبات على الشركات الروسية
توقع وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على النفط من الخليج والشرق الأوسط، في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط... 23.10.2025
وقال الرومي، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقلتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن "أي قرار حرب أو مقاطعة ينعكس على أسعار النفط"، متوقعا "ارتفاع الأسعار في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية".وذكّر الرومي بأن "كل دول "أوبك" تصدر حاليا بأقل من طاقتها، وفي حال زيادة الطلب يمكن إعادة القدرة إلى سابق عهدها".وأكد الوزير الكويتي أن "أوبك" "جاهزة لإعادة الكميات التي سحبتها سابقا من السوق، فقد رفعنا من السوق سابقا بحدود المليون و600 ألف برميل ونرجعها تدريجيا بشكل شهري، ونحن جاهزون لإرجاعها في حال زيادة الطلب".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بوقت سابق، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيودا على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعدد من الشركات التابعة لهما.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية: "تستهدف إجراءات اليوم من أكبر شركات النفط الروسية، هما شركتي لوك أويل وروس نفط واللتان أصبحتا الآن على قائمة العقوبات... بالإضافة إلى ذلك، تُضيف [وزارة الخزانة الأمريكية] عددًا من الشركات التابعة لروس نفط ولوك أويل في روسيا إلى قائمة العقوبات".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.
وزير النفط الكويتي: نتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد العقوبات على الشركات الروسية

توقع وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على النفط من الخليج والشرق الأوسط، في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية.
وقال الرومي، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقلتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن "أي قرار حرب أو مقاطعة ينعكس على أسعار النفط"، متوقعا "ارتفاع الأسعار في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية".
وأضاف وزير النفط الكويتي أنه من المتوقع "تحويل الدول المتضررة الطلب على النفط باتجاه الخليج والشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "هناك جهوزية لدى دول "أوبك" لذلك".
وذكّر الرومي بأن "كل دول "أوبك" تصدر حاليا بأقل من طاقتها، وفي حال زيادة الطلب يمكن إعادة القدرة إلى سابق عهدها".
وأكد الوزير الكويتي أن "أوبك" "جاهزة لإعادة الكميات التي سحبتها سابقا من السوق، فقد رفعنا من السوق سابقا بحدود المليون و600 ألف برميل ونرجعها تدريجيا بشكل شهري، ونحن جاهزون لإرجاعها في حال زيادة الطلب".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بوقت سابق، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيودا على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعدد من الشركات التابعة لهما.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية: "تستهدف إجراءات اليوم من أكبر شركات النفط الروسية، هما شركتي لوك أويل وروس نفط واللتان أصبحتا الآن على قائمة العقوبات... بالإضافة إلى ذلك، تُضيف [وزارة الخزانة الأمريكية] عددًا من الشركات التابعة لروس نفط ولوك أويل في روسيا إلى قائمة العقوبات".
وذكرت وكالة أمريكية أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستشمل حظرا على الصادرات بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو، من بينها المعادن والسيراميك والمطاط، قائلة: "الحزمة الجديدة من العقوبات تتضمن أيضًا قيودًا تجارية على كيانات قانونية صينية وهندية... كما تفرض حظرًا على الصادرات بقيمة تفوق 40 مليار يورو، تشمل المعادن والسيراميك والمطاط".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.
