https://sarabic.ae/20251023/وزير-النفط-الكويتي-نتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-بعد-العقوبات-على-الشركات-الروسية-1106328353.html

وزير النفط الكويتي: نتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد العقوبات على الشركات الروسية

وزير النفط الكويتي: نتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد العقوبات على الشركات الروسية

سبوتنيك عربي

توقع وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على النفط من الخليج والشرق الأوسط، في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T17:24+0000

2025-10-23T17:24+0000

2025-10-23T17:24+0000

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f75473e9d9385ee71551bcec13b366b6.jpg

وقال الرومي، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقلتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن "أي قرار حرب أو مقاطعة ينعكس على أسعار النفط"، متوقعا "ارتفاع الأسعار في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية".وذكّر الرومي بأن "كل دول "أوبك" تصدر حاليا بأقل من طاقتها، وفي حال زيادة الطلب يمكن إعادة القدرة إلى سابق عهدها".وأكد الوزير الكويتي أن "أوبك" "جاهزة لإعادة الكميات التي سحبتها سابقا من السوق، فقد رفعنا من السوق سابقا بحدود المليون و600 ألف برميل ونرجعها تدريجيا بشكل شهري، ونحن جاهزون لإرجاعها في حال زيادة الطلب".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بوقت سابق، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيودا على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعدد من الشركات التابعة لهما.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية: "تستهدف إجراءات اليوم من أكبر شركات النفط الروسية، هما شركتي لوك أويل وروس نفط واللتان أصبحتا الآن على قائمة العقوبات... بالإضافة إلى ذلك، تُضيف [وزارة الخزانة الأمريكية] عددًا من الشركات التابعة لروس نفط ولوك أويل في روسيا إلى قائمة العقوبات".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.

https://sarabic.ae/20251023/بوتين-سيكون-الرد-ساحقا-إذا-شنت-أوكرانيا-هجمات-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106325936.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي