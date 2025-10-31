مبعوث ترامب إلى بغداد: العراق أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/مبعوث-ترامب-إلى-بغداد-العراق-أحد-أقوى-شركاء-الولايات-المتحدة-وأكثرهم-قيمة-1106586658.html
مبعوث ترامب إلى بغداد: العراق أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة
مبعوث ترامب إلى بغداد: العراق أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة
سبوتنيك عربي
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الجديد إلى العراق، مارك سافايا، اليوم الجمعة، أن العراق يحظى بأهمية بالغة للمنطقة والولايات المتحدة، وأحد أقوى شركاء الولايات المتحدة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T08:48+0000
2025-10-31T08:48+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن سافايا أن القيادة العراقية اتخذت خطوات مهمة لتوجيه البلاد نحو المسار الصحيح.وقال سافايا إنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذت القيادة العراقية خطوات مهمة لتوجيه البلاد نحو المسار الصحيح، سياسيا واقتصاديا، وبدأ العراق يستعيد عافيته كدولة ذات سيادة، ويعمل على الحد من التأثيرات الخارجية، ووضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الحكومة".وأوضح أن "العراق لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر لمواصلة هذا المسار وأنه لن يكون هناك مكان للجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سلطة الدولة في العراق، ويجب توحيد كل الجماعات تحت قيادة واحدة.وأضاف مارك سافيا أن استقرار العراق وازدهاره يعتمد على وجود قوات أمنية موحدة تحت قيادة حكومة واحدة وراية واحدة تمثل جميع طوائف الشعب العراقي.وأشار إلى أن مصالح الشعب العراقي والمنطقة ككل تعتمد على عراق يتمتع بسيادة كاملة، على أن يكون خاليا من التدخلات الخارجية وملتزم بخدمة مواطنيه والعيش بسلام مع جيرانه.وبيَّن أن "الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية العراقية يعدان أمرا أساسيا لضمان الأمن المستدام والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني"، مشيرا إلى أن "العراق دولة محورية في المنطقة، وعليه أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، ولا ينبغي للعراق أن يعود إلى الماضي أو يتبنى نهجًا يعيق التقدم والوحدة".وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد أكد في العشرين من الشهر الجاري، أن تعيين مبعوث خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق "يمثّل خطوة مهمة، لا سيما أن المبعوث من أصول عراقية"، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة.وقال السوداني، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".وأضاف أن "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود ائتلاف نيابي قوي ومتماسك"، مؤكدًا أن "هذا سيكون أحد الأسس الرئيسة، التي ستبنى عليها الحكومة المقبلة"، مشددًا على أن "المواطنين شركاء أساسيون في رسم مستقبل العملية السياسية، وأن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ستمكّن أي حكومة من اتخاذ قرارات استراتيجية وحاسمة".
https://sarabic.ae/20250602/بعد-رفع-حالة-الاستنفار-في-قواعدها-بكردستانهل-تستعد-أمريكا-لضرب-الفصائل-المسلحة-في-العراق؟-1101240858.html
https://sarabic.ae/20251020/السوداني-تعيين-مبعوث-لترامب-إلى-العراق-خطوة-مهمة--1106225216.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:817:1393:1862_1920x0_80_0_0_9f59aaace3678a142727b53a91e47dde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

مبعوث ترامب إلى بغداد: العراق أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة

08:48 GMT 31.10.2025
© Sputnik . Pavel Davidov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الأمريكية في العراق
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Pavel Davidov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الجديد إلى العراق، مارك سافايا، اليوم الجمعة، أن العراق يحظى بأهمية بالغة للمنطقة والولايات المتحدة، وأحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن سافايا أن القيادة العراقية اتخذت خطوات مهمة لتوجيه البلاد نحو المسار الصحيح.
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
بعد رفع حالة الاستنفار في قواعدها بكردستان..هل تستعد أمريكا لضرب الفصائل المسلحة في العراق؟
2 يونيو, 18:50 GMT
وقال سافايا إنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذت القيادة العراقية خطوات مهمة لتوجيه البلاد نحو المسار الصحيح، سياسيا واقتصاديا، وبدأ العراق يستعيد عافيته كدولة ذات سيادة، ويعمل على الحد من التأثيرات الخارجية، ووضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الحكومة".
وأوضح أن "العراق لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر لمواصلة هذا المسار وأنه لن يكون هناك مكان للجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سلطة الدولة في العراق، ويجب توحيد كل الجماعات تحت قيادة واحدة.
وأضاف مارك سافيا أن استقرار العراق وازدهاره يعتمد على وجود قوات أمنية موحدة تحت قيادة حكومة واحدة وراية واحدة تمثل جميع طوائف الشعب العراقي.
وأشار إلى أن مصالح الشعب العراقي والمنطقة ككل تعتمد على عراق يتمتع بسيادة كاملة، على أن يكون خاليا من التدخلات الخارجية وملتزم بخدمة مواطنيه والعيش بسلام مع جيرانه.
وبيَّن أن "الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية العراقية يعدان أمرا أساسيا لضمان الأمن المستدام والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني"، مشيرا إلى أن "العراق دولة محورية في المنطقة، وعليه أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، ولا ينبغي للعراق أن يعود إلى الماضي أو يتبنى نهجًا يعيق التقدم والوحدة".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
السوداني: تعيين مبعوث لترامب إلى العراق خطوة مهمة
20 أكتوبر, 21:57 GMT
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد أكد في العشرين من الشهر الجاري، أن تعيين مبعوث خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق "يمثّل خطوة مهمة، لا سيما أن المبعوث من أصول عراقية"، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة.
وقال السوداني، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".
وأضاف أن "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود ائتلاف نيابي قوي ومتماسك"، مؤكدًا أن "هذا سيكون أحد الأسس الرئيسة، التي ستبنى عليها الحكومة المقبلة"، مشددًا على أن "المواطنين شركاء أساسيون في رسم مستقبل العملية السياسية، وأن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ستمكّن أي حكومة من اتخاذ قرارات استراتيجية وحاسمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала