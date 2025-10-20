https://sarabic.ae/20251020/العراق-لن-نسمح-باستخدام-أراضينا-لتهديد-إيران-وملتزمون-بالاستقرار-الإقليمي-1106215506.html

العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار الأعرجي إلى التزام العراق الكامل بالاتفاق الأمني الموقّع مع إيران في أغسطس/آب الماضي، والذي يركز على التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة.وأوضح أن العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، إثر خرقها الأجواء العراقية لتنفيذ اعتداءات عسكرية، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي بدعم أمريكي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، والذي ردت عليه طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، قبل إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.وأشار إلى أن مشاركة العراق في قمة شرم الشيخ الأخيرة هدفت إلى وقف الاعتداءات في غزة، داعيًا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح بانتهاكه.من جانبه، أكد لاريجاني أن المباحثات مع الوفد العراقي تناولت تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات الاقتصادية يتطلب تعزيز التنسيق الأمني. وكان الأعرجي قد وصل إلى طهران، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني رفيع في زيارة لم يُعلن عن مدتها.ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة، أغسطس/آب الماضي، بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.وجاء في بيان مجلس الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له".وأضاف البيان: "أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".وختم البيان: "رعى رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".

