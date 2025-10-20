عربي
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار الأعرجي إلى التزام العراق الكامل بالاتفاق الأمني الموقّع مع إيران في أغسطس/آب الماضي، والذي يركز على التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة.وأوضح أن العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، إثر خرقها الأجواء العراقية لتنفيذ اعتداءات عسكرية، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي بدعم أمريكي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، والذي ردت عليه طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، قبل إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.وأشار إلى أن مشاركة العراق في قمة شرم الشيخ الأخيرة هدفت إلى وقف الاعتداءات في غزة، داعيًا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح بانتهاكه.من جانبه، أكد لاريجاني أن المباحثات مع الوفد العراقي تناولت تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات الاقتصادية يتطلب تعزيز التنسيق الأمني. وكان الأعرجي قد وصل إلى طهران، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني رفيع في زيارة لم يُعلن عن مدتها.ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة، أغسطس/آب الماضي، بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.وجاء في بيان مجلس الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له".وأضاف البيان: "أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".وختم البيان: "رعى رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي

الحدود العراقية الإيرانية
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
5 أكتوبر, 09:23 GMT
وأشار الأعرجي إلى التزام العراق الكامل بالاتفاق الأمني الموقّع مع إيران في أغسطس/آب الماضي، والذي يركز على التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة.

وشدد على أن الحكومة العراقية تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد يهدد الأمن في المنطقة.

الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إيران والعراق يوقعان اتفاقا أمنيا في بغداد
11 أغسطس, 13:39 GMT
وأوضح أن العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، إثر خرقها الأجواء العراقية لتنفيذ اعتداءات عسكرية، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي بدعم أمريكي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، والذي ردت عليه طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، قبل إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

وأكد الأعرجي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جدد في لقاءاته مع قادة دول موقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في هجمات ضد إيران، مشددًا على معارضة بغداد لفرض العقوبات على الدول ودعوته إلى حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.

وأشار إلى أن مشاركة العراق في قمة شرم الشيخ الأخيرة هدفت إلى وقف الاعتداءات في غزة، داعيًا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وعدم السماح بانتهاكه.

من جانبه، أكد لاريجاني أن المباحثات مع الوفد العراقي تناولت تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات الاقتصادية يتطلب تعزيز التنسيق الأمني.
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
وزير الكهرباء العراقي يصل إلى إيران لبحث إمدادات الغاز
1 أغسطس, 14:24 GMT
وكان الأعرجي قد وصل إلى طهران، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني رفيع في زيارة لم يُعلن عن مدتها.

ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة، أغسطس/آب الماضي، بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وجاء في بيان مجلس الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
21 يوليو, 18:31 GMT
وأضاف البيان: "أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

وتابع البيان: "جدد السوداني الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".

وختم البيان: "رعى رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".
