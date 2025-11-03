https://sarabic.ae/20251103/السوداني-نزع-سلاح-الجماعات-المسلحة-مرتبط-بانسحاب-قوات-التحالف-في-سبتمبر-المقبل-1106695697.html
السوداني: نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف في سبتمبر المقبل
السوداني: نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف في سبتمبر المقبل
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "مصلحة العراق أولا"، ولن يسمح لأي طرف بالزج به في الحرب، والدولة هي من تملك القرار. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_d1c4d0965dd4c28e5272a36322529c72.jpg
وقال السوداني، في تصريحات صحفية، إن "هناك إجماعا من القوى السياسية على إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لدينا علاقة متوازنة مع واشنطن مبنية على مصالح متبادلة ولسنا ساحة نفوذ".وأضاف أن "نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف الذي سيتم في سبتمبر المقبل"، مؤكدا أن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيغادر العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026".وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد" الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، التي تعد إحدى أكبر القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد.وبحسب ما نقلته شبكة "السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء أمس الخميس.وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة".وأوضحت الشبكة أن "القاعدة لم تشهد من قبل إخلاء لأفراد عسكريين، وإنما كان الأمر في المرات السابقة يقتصر على نقل بعض المعدات منها فقط".وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.ومنذ احتلال العراق عام 2003، تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "عين الأسد" الواقعة غرب الأنبار، كأحد قواعدها الاستراتيجية داخل البلاد.وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.
السوداني: نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف في سبتمبر المقبل
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "مصلحة العراق أولا"، ولن يسمح لأي طرف بالزج به في الحرب، والدولة هي من تملك القرار.
وقال السوداني، في تصريحات صحفية، إن "هناك إجماعا من القوى السياسية على إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لدينا علاقة متوازنة مع واشنطن مبنية على مصالح متبادلة ولسنا ساحة نفوذ".
وأضاف أن "نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف الذي سيتم في سبتمبر المقبل"، مؤكدا أن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيغادر العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026".
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد"
الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، التي تعد إحدى أكبر القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد.
وبحسب ما نقلته شبكة
"السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء أمس الخميس.
وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة".
وأوضحت الشبكة أن "القاعدة لم تشهد من قبل إخلاء لأفراد عسكريين، وإنما كان الأمر في المرات السابقة يقتصر على نقل بعض المعدات منها فقط".
وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي
قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.
يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة
يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.
ومنذ احتلال العراق عام 2003، تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "عين الأسد" الواقعة غرب الأنبار، كأحد قواعدها الاستراتيجية داخل البلاد.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.