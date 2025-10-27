عربي
"التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطي
ويعتمد المشروع على تحويل النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة تشمل البنزين والديزل والغاز، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصناعة التكريرية الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يمهد الطريق لتحول العراق إلى بلد مصدر للمشتقات النفطية.بنى متهالكةوقال السوداني خلال حفل الافتتاح، إن "الحكومة وضعت هدفًا بتحويل 40% من كميات النفط المصدرة إلى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، وقد تحقق حتى الآن ما نسبته 35% من هذا الهدف"، مبينًا أن "القطاع النفطي كان متهالكًا، والمصافي قديمة، لكن خلال فترة قصيرة وبجهود العاملين تم إطلاق عدد كبير من مشاريع التطوير والتوسعة".ويعد مشروع التكسير بالعامل المساعد في مصفى الشعيبة من أبرز المشاريع التطويرية في قطاع التكرير، إذ يعتمد على مخرجات مصفى البصرة من النفط الأسود لتحويلها إلى مشتقات نفطية عالية الجودة، وينتج يوميًا 107 آلاف برميل من البنزين "عالي الأوكتان" و"النفثا" و"الديزل" و"زيت الوقود"، بقيمة سنوية تبلغ 1.632 تريليون دينار، فضلًا عن إنتاج 861 طنا يوميًا من الغاز والكبريت.أرباح عملاقةوأكد وزير النفط حيان عبد الغني أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين عبر مشروع التكسير بالعامل المساعد، موضحًا أنه مشروع استراتيجي بقيمة 3.75 مليار دولار ممول من اليابان عبر قرض ميسر.وأكد عبد الغني أن المشروع يمثل نقلة نوعية للصناعة التكريرية العراقية، وسيتيح وقف استيراد البنزين بالكامل، مع التمهيد لتحوّل العراق إلى بلد مصدّر للمنتجات النفطية، وسيحقق 2 مليار دولار سنوياً من الأرباح.تحرك اقتصادي جديدفي المقابل، يرى الخبير النفطي جابر الحجيمي، أن "ارتفاع الطلب على البنزين والديزل لتلبية احتياجات الآليات والمركبات جعل من الضروري على الحكومة العراقية تأمين إنتاج هذه المشتقات محليًا من خلال المصافي الوطنية"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل تحركًا اقتصاديًا استراتيجيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".ويلفت الخبير إلى أن "الحكومة لم تقتصر على البنزين فقط، بل حققت تقدمًا في استثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي، ليصل الاستثمار إلى نحو 75%، ما سيسهم خلال السنوات القادمة في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات مجتمعة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاعتماد على الناتج المحلي من المشتقات النفطية".قفزة جديدة في القطاع النفطيإلى ذلك، يؤكد المحلل الاقتصادي عباس الشطري، لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع الجديد يمثل قفزة نوعية في إنتاج المشتقات النفطية المكررة"، مشيرًا إلى أن "المشروع سيصل بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف برميل يوميًا".ويشير الشطري، إلى أن "هذا المشروع يضع العراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات النفطية التي يحتاجها، بما في ذلك البنزين العادي والمحسن ووقود الكيروسين والمشتقات الأخرى".وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده تجري مفاوضات مع منظمة "أوبك" لمراجعة حصتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، في حين تبلغ حصته الحالية 4.4 مليون برميل يوميًا.
العراق
"التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطي

13:18 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 27.10.2025)
يشهد العراق، اليوم، تحولًا نوعيًا في قطاع الطاقة مع افتتاح مشروع "التكسير بالعامل المساعد" في مصفى الشعيبة في البصرة، الذي يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويعتمد المشروع على تحويل النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة تشمل البنزين والديزل والغاز، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصناعة التكريرية الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يمهد الطريق لتحول العراق إلى بلد مصدر للمشتقات النفطية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى الشعيبة في محافظة البصرة بطاقة إنتاجية تبلغ 107 آلاف برميل يوميًا، فيما أشار إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والتوجه إلى التصدير.

بنى متهالكة

وقال السوداني خلال حفل الافتتاح، إن "الحكومة وضعت هدفًا بتحويل 40% من كميات النفط المصدرة إلى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، وقد تحقق حتى الآن ما نسبته 35% من هذا الهدف"، مبينًا أن "القطاع النفطي كان متهالكًا، والمصافي قديمة، لكن خلال فترة قصيرة وبجهود العاملين تم إطلاق عدد كبير من مشاريع التطوير والتوسعة".

وبحسب السوداني، فإن الخطة الحكومية ستوفر نحو 4 مليارات دولار كانت تخصص لاستيراد الغاز، و6 تريليونات دينار كانت تصرف لاستيراد المشتقات النفطية، موضحًا أن المشروع ثمرة تعاون بين العراق وشركة "هيونداي" ووكالة "جايكا" اليابانية، ونُفّذ وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة وبمواصفات (يورو 5).

ويعد مشروع التكسير بالعامل المساعد في مصفى الشعيبة من أبرز المشاريع التطويرية في قطاع التكرير، إذ يعتمد على مخرجات مصفى البصرة من النفط الأسود لتحويلها إلى مشتقات نفطية عالية الجودة، وينتج يوميًا 107 آلاف برميل من البنزين "عالي الأوكتان" و"النفثا" و"الديزل" و"زيت الوقود"، بقيمة سنوية تبلغ 1.632 تريليون دينار، فضلًا عن إنتاج 861 طنا يوميًا من الغاز والكبريت.
أرباح عملاقة

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين عبر مشروع التكسير بالعامل المساعد، موضحًا أنه مشروع استراتيجي بقيمة 3.75 مليار دولار ممول من اليابان عبر قرض ميسر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيحوّل النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة، تشمل 4600 متر مكعب يومياً من البنزين عالي الأوكتان، وأكثر من 2000 متر مكعب يومياً من الجازولين.
وأكد عبد الغني أن المشروع يمثل نقلة نوعية للصناعة التكريرية العراقية، وسيتيح وقف استيراد البنزين بالكامل، مع التمهيد لتحوّل العراق إلى بلد مصدّر للمنتجات النفطية، وسيحقق 2 مليار دولار سنوياً من الأرباح.
تحرك اقتصادي جديد

في المقابل، يرى الخبير النفطي جابر الحجيمي، أن "ارتفاع الطلب على البنزين والديزل لتلبية احتياجات الآليات والمركبات جعل من الضروري على الحكومة العراقية تأمين إنتاج هذه المشتقات محليًا من خلال المصافي الوطنية"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل تحركًا اقتصاديًا استراتيجيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".
ويضيف الحجيمي، في حديثه لـ "سبوتنيك": "الحكومة باشرت تأهيل مصافي بغداد وزيادة طاقتها الإنتاجية للبنزين العادي والمحسن، إضافة إلى افتتاح مصفاة كربلاء وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي الناصرية ومصافي أخرى"، مشيرًا إلى أن "افتتاح محطة التكسير في البصرة يمثل إضافة نوعية لقطاع التكرير، وزيادة الطاقة الاستيعابية للبنزين المحسن والعادي".
ويلفت الخبير إلى أن "الحكومة لم تقتصر على البنزين فقط، بل حققت تقدمًا في استثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي، ليصل الاستثمار إلى نحو 75%، ما سيسهم خلال السنوات القادمة في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات مجتمعة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاعتماد على الناتج المحلي من المشتقات النفطية".
قفزة جديدة في القطاع النفطي

إلى ذلك، يؤكد المحلل الاقتصادي عباس الشطري، لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع الجديد يمثل قفزة نوعية في إنتاج المشتقات النفطية المكررة"، مشيرًا إلى أن "المشروع سيصل بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف برميل يوميًا".
ويشير الشطري، إلى أن "هذا المشروع يضع العراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات النفطية التي يحتاجها، بما في ذلك البنزين العادي والمحسن ووقود الكيروسين والمشتقات الأخرى".
ويتابع الخبير الاقتصادي: "الخطوة تمثل نقلة نوعية في الصناعة النفطية العراقية وتعزز من قدرة البلاد على الاعتماد على إنتاجها المحلي".
وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده تجري مفاوضات مع منظمة "أوبك" لمراجعة حصتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، في حين تبلغ حصته الحالية 4.4 مليون برميل يوميًا.
