https://sarabic.ae/20251025/بغداد-تعود-إلى-الواجهة-منظمة-المدن-العربية-تفتح-مكتبها-وتنعش-آمال-السياحة-1106353804.html

بغداد تعود إلى الواجهة... منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة

بغداد تعود إلى الواجهة... منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة

سبوتنيك عربي

في خطوة تعيد رسم ملامح الحضور العراقي في الساحة الإقليمية، أعلنت منظمة المدن العربية افتتاح مكتب لها في العاصمة بغداد، في حدث وصفه أكاديميون بأنه "أكثر من مجرد... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T09:00+0000

2025-10-25T09:00+0000

2025-10-25T09:04+0000

العراق

بغداد

الدول العربية

السياحة

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106353230_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_278f27af1e61f6daa2698854615f4469.jpg

وقبل أيام قليلة كشفت منظمة المدن العربية عن مساع حقيقية لافتتاح فرع لمنظمة السياحة في العاصمة العراقية بغداد، فيما أشارت إلى أن شوارع بغداد تشهد تطورا عمرانيا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.ويوضح السراج أن "السياحة في العراق توقفت تقريبا بعد الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الكويت، بسبب الأوضاع الأمنية والإعلام الذي صوّر البلاد بأنها غير آمنة، إضافة إلى الإهمال الذي طال المواقع الأثرية والسياحية، ما أدى إلى حرمان العراق من مورد اقتصادي مهم كان يمكن أن يوفّر آلاف فرص العمل".كما يشير إلى أن "بغداد أصبحت اليوم أكثر أمانا وحيوية، وأن شوارعها ومناطقها القديمة تشهد حركة مستمرة على مدار الساعة، بعد أن كانت شبه خالية في فترات سابقة"، مبينا أن "اختيار المنظمة العربية للسياحة لبغداد كعاصمة للسياحة العربية لم يأت من فراغ، بل لما تمتلكه من ثقل تاريخي وحضاري عربي وإسلامي".وأعلنت المنظمة العربية للسياحة، في وقت سابق، اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ35 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.العراق... مصدر القيم الإنسانية الكبرىبدوره، يؤكد الأكاديمي وعميد كلية الاَداب عقيل المهدي، أن "العراق يعد من أهم بلدان العالم من حيث الإرث الحضاري والثقافي، فهو أرض أنجبت اللغات والفلسفات والقيم الإنسانية والدينية العليا، ما يجعله محط أنظار الشعوب الراقية التي تبحث عن الجذور الحضارية والإنسانية".ويقول المهدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "يمتلك العراق على أرضه معجما حيا للثقافات، حيث تتعدد فيه النتاجات البشرية المذهلة التي ما زالت شاهدة على عبقرية الإنسان العراقي منذ آلاف السنين"، مضيفا: "الذاكرة الإنسانية ما تزال تحتفظ بإرث هذا البلد العريق رغم ما تعرض له من تدمير وإهمال على مر العقود".ويلفت المهدي إلى أن "النظرة النبيلة لإعادة إعمار هذه المعالم وترميمها ليست مجرد جهد عمراني، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى صقل الهوية الثقافية العراقية وإحياء روح الجمال في السلوك الإنساني اليومي، لما تحمله هذه المباني من قيمٍ فنية وروحية وإنسانية راسخة".خطوة تعزز حضور العراق السياحي والاقتصاديبدوره، يقول الباحث والأكاديمي سعد التميمي لـ"سبوتنيك": "فتح مكتب لمنظمة المدن العربية في بغداد يعد خطوة إيجابية ومهمة، تعكس المكانة المتجددة للعراق على الساحة الإقليمية والدولية".ويضيف: "السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملموسا في مظهر العراق العام بفضل المشاريع العمرانية الكبيرة التي نفذت في مجالات الطرق والجسور والفنادق الحديثة من الدرجة الأولى، ما أسهم في تقديم وجه جديد للعراق أكثر استقرارا وانفتاحا".ويشدد التميمي على أن "النهوض بالسياحة يتطلب إدارة جيدة ودعما حكوميا حقيقيا يتيح لهذا القطاع الحيوي أن يأخذ مكانه ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، بما يعزز التنمية المستدامة ويعيد للعراق مكانته المستحقة بين دول المنطقة".ويسعى العراق اليوم إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات السياحية، رغم أن الإمكانات الكبيرة المتاحة ما تزال غير مستثمرة بالكامل.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, بغداد, الدول العربية, السياحة, تقارير سبوتنيك, حصري