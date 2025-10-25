بغداد تعود إلى الواجهة... منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة

عربي
2025-10-25T09:00+0000
2025-10-25T09:04+0000
العراق
بغداد
الدول العربية
السياحة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106353230_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_278f27af1e61f6daa2698854615f4469.jpg
وقبل أيام قليلة كشفت منظمة المدن العربية عن مساع حقيقية لافتتاح فرع لمنظمة السياحة في العاصمة العراقية بغداد، فيما أشارت إلى أن شوارع بغداد تشهد تطورا عمرانيا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.ويوضح السراج أن "السياحة في العراق توقفت تقريبا بعد الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الكويت، بسبب الأوضاع الأمنية والإعلام الذي صوّر البلاد بأنها غير آمنة، إضافة إلى الإهمال الذي طال المواقع الأثرية والسياحية، ما أدى إلى حرمان العراق من مورد اقتصادي مهم كان يمكن أن يوفّر آلاف فرص العمل".كما يشير إلى أن "بغداد أصبحت اليوم أكثر أمانا وحيوية، وأن شوارعها ومناطقها القديمة تشهد حركة مستمرة على مدار الساعة، بعد أن كانت شبه خالية في فترات سابقة"، مبينا أن "اختيار المنظمة العربية للسياحة لبغداد كعاصمة للسياحة العربية لم يأت من فراغ، بل لما تمتلكه من ثقل تاريخي وحضاري عربي وإسلامي".وأعلنت المنظمة العربية للسياحة، في وقت سابق، اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ35 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.العراق... مصدر القيم الإنسانية الكبرىبدوره، يؤكد الأكاديمي وعميد كلية الاَداب عقيل المهدي، أن "العراق يعد من أهم بلدان العالم من حيث الإرث الحضاري والثقافي، فهو أرض أنجبت اللغات والفلسفات والقيم الإنسانية والدينية العليا، ما يجعله محط أنظار الشعوب الراقية التي تبحث عن الجذور الحضارية والإنسانية".ويقول المهدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "يمتلك العراق على أرضه معجما حيا للثقافات، حيث تتعدد فيه النتاجات البشرية المذهلة التي ما زالت شاهدة على عبقرية الإنسان العراقي منذ آلاف السنين"، مضيفا: "الذاكرة الإنسانية ما تزال تحتفظ بإرث هذا البلد العريق رغم ما تعرض له من تدمير وإهمال على مر العقود".ويلفت المهدي إلى أن "النظرة النبيلة لإعادة إعمار هذه المعالم وترميمها ليست مجرد جهد عمراني، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى صقل الهوية الثقافية العراقية وإحياء روح الجمال في السلوك الإنساني اليومي، لما تحمله هذه المباني من قيمٍ فنية وروحية وإنسانية راسخة".خطوة تعزز حضور العراق السياحي والاقتصاديبدوره، يقول الباحث والأكاديمي سعد التميمي لـ"سبوتنيك": "فتح مكتب لمنظمة المدن العربية في بغداد يعد خطوة إيجابية ومهمة، تعكس المكانة المتجددة للعراق على الساحة الإقليمية والدولية".ويضيف: "السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملموسا في مظهر العراق العام بفضل المشاريع العمرانية الكبيرة التي نفذت في مجالات الطرق والجسور والفنادق الحديثة من الدرجة الأولى، ما أسهم في تقديم وجه جديد للعراق أكثر استقرارا وانفتاحا".ويشدد التميمي على أن "النهوض بالسياحة يتطلب إدارة جيدة ودعما حكوميا حقيقيا يتيح لهذا القطاع الحيوي أن يأخذ مكانه ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، بما يعزز التنمية المستدامة ويعيد للعراق مكانته المستحقة بين دول المنطقة".ويسعى العراق اليوم إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات السياحية، رغم أن الإمكانات الكبيرة المتاحة ما تزال غير مستثمرة بالكامل.
بغداد تعود إلى الواجهة... منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة

09:00 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 09:04 GMT 25.10.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
في خطوة تعيد رسم ملامح الحضور العراقي في الساحة الإقليمية، أعلنت منظمة المدن العربية افتتاح مكتب لها في العاصمة بغداد، في حدث وصفه أكاديميون بأنه "أكثر من مجرد خطوة بروتوكولية"، مؤكدين أنه "يمثل بداية مرحلة جديدة تعيد العراق إلى واجهة الاهتمام العربي والدولي، وتفتح أمامه آفاقا واسعة في الاستثمار والسياحة والتنمية".
وقبل أيام قليلة كشفت منظمة المدن العربية عن مساع حقيقية لافتتاح فرع لمنظمة السياحة في العاصمة العراقية بغداد، فيما أشارت إلى أن شوارع بغداد تشهد تطورا عمرانيا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
ويقول المحلل السياسي أحمد السراج، في حديث لـ "سبوتنيك": "بدأ العراق يستعيد مكانته السياحية بعد عقود من التراجع نتيجة الحروب والأزمات التي مر بها"، مؤكدا أن "العراق يُعد من أقدم بلدان العالم حضارة، إذ نشأت على أرضه حضارات سومر وبابل وقور، ما جعله في السابق وجهة مهمة للزوار والباحثين من مختلف دول العالم".
ويوضح السراج أن "السياحة في العراق توقفت تقريبا بعد الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الكويت، بسبب الأوضاع الأمنية والإعلام الذي صوّر البلاد بأنها غير آمنة، إضافة إلى الإهمال الذي طال المواقع الأثرية والسياحية، ما أدى إلى حرمان العراق من مورد اقتصادي مهم كان يمكن أن يوفّر آلاف فرص العمل".
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبحسب السراج، فإن "السنوات الأخيرة شهدت صحوة سياحية واضحة، بدأت من شارع المتنبي في بغداد بعد الاهتمام الذي حظي به من قبل الدولة والمجتمع، خاصة عقب التفجير الإرهابي الذي تعرض له سابقا، ما أعاد تسليط الضوء عليه محليا وعالميا". وأضاف: "الاهتمام امتد إلى شارع الرشيد العريق، الذي يمثل أحد أبرز معالم العاصمة بغداد".
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL
كما يشير إلى أن "بغداد أصبحت اليوم أكثر أمانا وحيوية، وأن شوارعها ومناطقها القديمة تشهد حركة مستمرة على مدار الساعة، بعد أن كانت شبه خالية في فترات سابقة"، مبينا أن "اختيار المنظمة العربية للسياحة لبغداد كعاصمة للسياحة العربية لم يأت من فراغ، بل لما تمتلكه من ثقل تاريخي وحضاري عربي وإسلامي".
ويختم السراج بالقول: "عودة النشاط السياحي إلى بغداد تمثل خطوة مهمة لإحياء الإرث الحضاري للعراق وتعزيز اقتصاده الوطني، وإعادة تقديم صورته الحقيقية أمام العالم".
وأعلنت المنظمة العربية للسياحة، في وقت سابق، اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ35 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL

العراق... مصدر القيم الإنسانية الكبرى

بدوره، يؤكد الأكاديمي وعميد كلية الاَداب عقيل المهدي، أن "العراق يعد من أهم بلدان العالم من حيث الإرث الحضاري والثقافي، فهو أرض أنجبت اللغات والفلسفات والقيم الإنسانية والدينية العليا، ما يجعله محط أنظار الشعوب الراقية التي تبحث عن الجذور الحضارية والإنسانية".
ويقول المهدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "يمتلك العراق على أرضه معجما حيا للثقافات، حيث تتعدد فيه النتاجات البشرية المذهلة التي ما زالت شاهدة على عبقرية الإنسان العراقي منذ آلاف السنين"، مضيفا: "الذاكرة الإنسانية ما تزال تحتفظ بإرث هذا البلد العريق رغم ما تعرض له من تدمير وإهمال على مر العقود".
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويضيف: "المعالم الأثرية والصروح المعمارية العراقية – من جوامع، ومتاحف، ومواقع تراثية – تمثل مدرسة فنية وإنسانية متكاملة تعكس الذوق الرفيع والهندسة الراقية التي تميّزت بها الحضارات العراقية القديمة".
ويلفت المهدي إلى أن "النظرة النبيلة لإعادة إعمار هذه المعالم وترميمها ليست مجرد جهد عمراني، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى صقل الهوية الثقافية العراقية وإحياء روح الجمال في السلوك الإنساني اليومي، لما تحمله هذه المباني من قيمٍ فنية وروحية وإنسانية راسخة".
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL

خطوة تعزز حضور العراق السياحي والاقتصادي

بدوره، يقول الباحث والأكاديمي سعد التميمي لـ"سبوتنيك": "فتح مكتب لمنظمة المدن العربية في بغداد يعد خطوة إيجابية ومهمة، تعكس المكانة المتجددة للعراق على الساحة الإقليمية والدولية".

ويرى التميمي أن "وجود مثل هذه المكاتب الدولية، إلى جانب ازدياد عدد السفارات والمنظمات العاملة في العراق، يمثل مؤشرا واضحا على عودة العراق إلى حضوره العربي والعالمي"، لافتا إلى أن "هذا الحدث لا يُعد مجرد خطوة بروتوكولية، بل يحمل أبعادا اقتصادية وسياحية مهمة تسهم في تحسين صورة العراق أمام المجتمع الدولي".

ويضيف: "السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملموسا في مظهر العراق العام بفضل المشاريع العمرانية الكبيرة التي نفذت في مجالات الطرق والجسور والفنادق الحديثة من الدرجة الأولى، ما أسهم في تقديم وجه جديد للعراق أكثر استقرارا وانفتاحا".
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL

ويشير التميمي إلى أن "الأنظار بدأت تتجه مجددا نحو العراق كوجهة واعدة للسياحة في المنطقة"، مبينًا أن "هذا القطاع يمتلك مقومات متميزة تجعله قادرا على أن يكون مصدر دخل رئيسي يخفف من اعتماد البلاد على النفط كمورد اقتصادي أساسي".

ويشدد التميمي على أن "النهوض بالسياحة يتطلب إدارة جيدة ودعما حكوميا حقيقيا يتيح لهذا القطاع الحيوي أن يأخذ مكانه ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، بما يعزز التنمية المستدامة ويعيد للعراق مكانته المستحقة بين دول المنطقة".
© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتتنوع السياحة في العراق بشكل لافت في وجهاتها، إذ تمتد من المواقع الأثرية العريقة مثل بابل وأور والحضر، إلى المقامات الدينية في مناطق كلالش، وصولا إلى الجمال الطبيعي في مصايف الشمال وأهوار الجنوب وعين التمر. كما يضم العراق مواقع للسياحة العلاجية بفضل عيون المياه المعدنية، فضلا عن مدن كبرى مثل بغداد وأربيل اللتين تمزجان بين الأصالة التاريخية وروح الحداثة.
ويسعى العراق اليوم إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات السياحية، رغم أن الإمكانات الكبيرة المتاحة ما تزال غير مستثمرة بالكامل.
