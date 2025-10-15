https://sarabic.ae/20251015/من-بغداد-إلى-شرم-الشيخ-الدبلوماسية-العراقية-تعود-لاعبا-محوريا-في-الشرق-الأوسط-1106024174.html

من بغداد إلى شرم الشيخ.. الدبلوماسية العراقية تعود لاعبا محوريا في الشرق الأوسط

من بغداد إلى شرم الشيخ.. الدبلوماسية العراقية تعود لاعبا محوريا في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

في مشهد دبلوماسي لافت، أفاد خبراء في الشأن العراقي، بأن العراق خطف الأضواء في قمة شرم الشيخ للسلام، "عبر حضور فاعل وموقف وطني جسّده رئيس الوزراء محمد شياع... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T10:21+0000

2025-10-15T10:21+0000

2025-10-15T10:21+0000

العراق

قطاع غزة

قمة شرم الشيخ

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg

ووفقا للخبراء، مشاركة العراق هذه لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل تحولا نوعيا يعكس استقلال قراره السياسي، وثقة المجتمع الدولي باستقراره ودوره المتنامي في المنطقة، لتعود بغداد إلى موقعها الطبيعي كقلب نابض للعالم العربي، يسعى لتوازن المصالح وبناء الشراكات القائمة على التنمية والسلام.موقف مشرف للسوداني في قمة شرم الشيخقالت المحللة السياسية في "كتلة التنمية"، آيات أدهم، لـ"سبوتنيك": "مشاركة رئيس الوزراء العراقي في قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت موقفًا دبلوماسيًا مشرفًا يُحسب للعراق على الساحة الدولية، خاصة رفضه المشاركة في الجلسة، التي حضرها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وأضافت: "موقف السوداني عكس ثوابت العراق الوطنية والعربية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصًا أن القمة أُقيمت في الأساس لمناقشة إعلان السلام ودعم القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف عزز مكانة الدبلوماسية العراقية في المنطقة".واختتمت: "الشعوب العربية، والعراقيون على وجه الخصوص، يشعرون بالفخر لما تحقق اليوم من وقف لإطلاق النار، باعتباره انتصارًا لإرادة الصمود الفلسطيني ولموقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".ثبات الدبلوماسية العراقية ودعمها لفلسطينفي المقابل، يرى الخبير الاستراتيجي أثير الشرع، أن "مشاركة السوداني، في حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وعدد من دول الشرق الأوسط، حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي، خصوصًا للولايات المتحدة والدول الداعمة لمسار السلام في المنطقة".وأضاف: "انخراط رئيس الوزراء في مثل هذه المبادرات يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالعراق وزيادة الدعم السياسي والاقتصادي له"، مبيّنًا أن "العراق بات يُنظر إليه اليوم كشريك إقليمي قادر على التقريب بين وجهات النظر المتباينة".واختتم أثير الشرع، بالقول: "هناك مؤشرات على أن السوداني يسعى لترسيخ استقلال القرار الوطني، غير أن أمامه تحديات داخلية كبيرة، من بينها ضبط السلاح وتعزيز هيبة الدولة، وهي خطوات ضرورية ليكون العراق طرفا فاعلا ومقبولا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل أوسع".وقالت وزارة الخارجية العراقية إن "مشاركة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزير فؤاد حسين، في قمة شرم الشيخ، جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر".ثقة المجتمع الدولي بدور العراق واستقلال قراره السياسيبينما تؤكد الباحثة في الشأن السياسي شيماء العبيدي، أن "مشاركة السوداني في قمة شرم الشيخ للسلام لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل مثّلت تحولًا نوعيًا في حضور العراق الدولي، من مجرد متلقٍ للحلول إلى شريك فاعل ومبادر في صياغتها".وبحسب العبيدي، فإن "القمة أتاحت للسوداني عقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من القادة العرب والأجانب، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ولا سيما في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة"، مبيّنة أن "هذه التحركات تؤسس لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل".وختمت العبيدي، بالقول: "المشاركة العراقية في قمة شرم الشيخ جسدت ثقة المجتمع الدولي باستقرار العراق وتنامي دوره في محيطه الإقليمي"، مؤكدة أن "العراق بات يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، ورؤية واضحة لبناء علاقات متوازنة ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي".وشهدت القمة الإعلان عن توقيع وثيقة شاملة تمثل اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20251014/فتح-قمة-شرم-الشيخ-تفتح-مسارا-سياسيا-لتحقيق-تطلعات-الشعب-الفلسطيني-1106004360.html

https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-دعم-بلاده-للقضايا-العربية-ويدعو-إلى-حلول-جذرية-في-القمة-العربية-الـ34-1100660233.html

https://sarabic.ae/20251014/اتفاق-شرم-الشيخ-يعيد-الأمل-إلى-غزة-ويرسم-ملامح-مرحلة-جديدة-في-الشرق-الأوسط-1105998931.html

https://sarabic.ae/20251014/ماذا-قالت-الصحافة-العربية-عن-اتفاقية-شرم-الشيخ-لوقف-حرب-غزة-1105984286.html

https://sarabic.ae/20251001/العراق-يرحب-بمبادرة-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-غزة-ويدعو-لتطبيقها-1105506901.html

العراق

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, قطاع غزة, قمة شرم الشيخ, تقارير سبوتنيك, حصري