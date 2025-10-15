https://sarabic.ae/20251015/من-بغداد-إلى-شرم-الشيخ-الدبلوماسية-العراقية-تعود-لاعبا-محوريا-في-الشرق-الأوسط-1106024174.html
في مشهد دبلوماسي لافت، أفاد خبراء في الشأن العراقي، بأن العراق خطف الأضواء في قمة شرم الشيخ للسلام، "عبر حضور فاعل وموقف وطني جسّده رئيس الوزراء محمد شياع... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا للخبراء، مشاركة العراق هذه لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل تحولا نوعيا يعكس استقلال قراره السياسي، وثقة المجتمع الدولي باستقراره ودوره المتنامي في المنطقة، لتعود بغداد إلى موقعها الطبيعي كقلب نابض للعالم العربي، يسعى لتوازن المصالح وبناء الشراكات القائمة على التنمية والسلام.موقف مشرف للسوداني في قمة شرم الشيخقالت المحللة السياسية في "كتلة التنمية"، آيات أدهم، لـ"سبوتنيك": "مشاركة رئيس الوزراء العراقي في قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت موقفًا دبلوماسيًا مشرفًا يُحسب للعراق على الساحة الدولية، خاصة رفضه المشاركة في الجلسة، التي حضرها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وأضافت: "موقف السوداني عكس ثوابت العراق الوطنية والعربية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصًا أن القمة أُقيمت في الأساس لمناقشة إعلان السلام ودعم القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف عزز مكانة الدبلوماسية العراقية في المنطقة".واختتمت: "الشعوب العربية، والعراقيون على وجه الخصوص، يشعرون بالفخر لما تحقق اليوم من وقف لإطلاق النار، باعتباره انتصارًا لإرادة الصمود الفلسطيني ولموقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".ثبات الدبلوماسية العراقية ودعمها لفلسطينفي المقابل، يرى الخبير الاستراتيجي أثير الشرع، أن "مشاركة السوداني، في حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وعدد من دول الشرق الأوسط، حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي، خصوصًا للولايات المتحدة والدول الداعمة لمسار السلام في المنطقة".وأضاف: "انخراط رئيس الوزراء في مثل هذه المبادرات يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالعراق وزيادة الدعم السياسي والاقتصادي له"، مبيّنًا أن "العراق بات يُنظر إليه اليوم كشريك إقليمي قادر على التقريب بين وجهات النظر المتباينة".واختتم أثير الشرع، بالقول: "هناك مؤشرات على أن السوداني يسعى لترسيخ استقلال القرار الوطني، غير أن أمامه تحديات داخلية كبيرة، من بينها ضبط السلاح وتعزيز هيبة الدولة، وهي خطوات ضرورية ليكون العراق طرفا فاعلا ومقبولا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل أوسع".وقالت وزارة الخارجية العراقية إن "مشاركة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزير فؤاد حسين، في قمة شرم الشيخ، جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر".ثقة المجتمع الدولي بدور العراق واستقلال قراره السياسيبينما تؤكد الباحثة في الشأن السياسي شيماء العبيدي، أن "مشاركة السوداني في قمة شرم الشيخ للسلام لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل مثّلت تحولًا نوعيًا في حضور العراق الدولي، من مجرد متلقٍ للحلول إلى شريك فاعل ومبادر في صياغتها".وبحسب العبيدي، فإن "القمة أتاحت للسوداني عقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من القادة العرب والأجانب، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ولا سيما في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة"، مبيّنة أن "هذه التحركات تؤسس لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل".وختمت العبيدي، بالقول: "المشاركة العراقية في قمة شرم الشيخ جسدت ثقة المجتمع الدولي باستقرار العراق وتنامي دوره في محيطه الإقليمي"، مؤكدة أن "العراق بات يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، ورؤية واضحة لبناء علاقات متوازنة ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي".وشهدت القمة الإعلان عن توقيع وثيقة شاملة تمثل اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.
في مشهد دبلوماسي لافت، أفاد خبراء في الشأن العراقي، بأن العراق خطف الأضواء في قمة شرم الشيخ للسلام، "عبر حضور فاعل وموقف وطني جسّده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي لم يكتف بإيصال صوت العراق السياسي، بل طرح رؤية متكاملة تبرز بلاده كشريك مؤثر في صياغة الحلول الإقليمية والدولية، لا كمتلق لها".
ووفقا للخبراء، مشاركة العراق هذه لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل تحولا نوعيا يعكس استقلال قراره السياسي، وثقة المجتمع الدولي باستقراره ودوره المتنامي في المنطقة، لتعود بغداد إلى موقعها الطبيعي كقلب نابض للعالم العربي، يسعى لتوازن المصالح وبناء الشراكات القائمة على التنمية والسلام.
وشارك السوداني في قمة شرم الشيخ، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، حيث أجرى لقاءات جانبية عدة مع شخصيات دولية، من بينها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كما صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال المؤتمر.
موقف مشرف للسوداني في قمة شرم الشيخ
قالت المحللة السياسية في "كتلة التنمية"، آيات أدهم، لـ"سبوتنيك": "مشاركة رئيس الوزراء العراقي في قمة شرم الشيخ للسلام
شكّلت موقفًا دبلوماسيًا مشرفًا يُحسب للعراق على الساحة الدولية، خاصة رفضه المشاركة في الجلسة، التي حضرها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضافت: "موقف السوداني عكس ثوابت العراق الوطنية والعربية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصًا أن القمة أُقيمت في الأساس لمناقشة إعلان السلام ودعم القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف عزز مكانة الدبلوماسية العراقية في المنطقة".
وأشارت أدهم إلى أن "إعلان وقف إطلاق النار في غزة، يعد خطوة مهمة نحو التهدئة والاستقرار في المنطقة، بعد أشهر من القلق والاستياء الشعبي في الشارع العراقي والعربي نتيجة العدوان المستمر"، لافتة إلى أن "العراق كان ولا يزال يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا ما يسجل له تاريخيًا".
واختتمت: "الشعوب العربية، والعراقيون على وجه الخصوص، يشعرون بالفخر لما تحقق اليوم من وقف لإطلاق النار
، باعتباره انتصارًا لإرادة الصمود الفلسطيني ولموقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".
ثبات الدبلوماسية العراقية ودعمها لفلسطين
في المقابل، يرى الخبير الاستراتيجي أثير الشرع، أن "مشاركة السوداني، في حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وعدد من دول الشرق الأوسط، حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي، خصوصًا للولايات المتحدة والدول الداعمة لمسار السلام
في المنطقة".
وقال الشرع، في حديث لـ "سبوتنيك": "حضور العراق لهذا الحدث يعكس رغبة حقيقية في لعب دور متوازن ومحايد يهدف إلى تهدئة الأجواء المتوترة في الشرق الأوسط، والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار بعد عقود من الأزمات والحروب"، مبيّنًا أن "هذه المشاركة تمثل تحولًا في السياسة العراقية نحو الانفتاح الإيجابي والتفاعل الدبلوماسي البنّاء".
وأضاف: "انخراط رئيس الوزراء في مثل هذه المبادرات يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالعراق وزيادة الدعم السياسي والاقتصادي له"، مبيّنًا أن "العراق بات يُنظر إليه اليوم كشريك إقليمي قادر على التقريب بين وجهات النظر المتباينة".
واختتم أثير الشرع، بالقول: "هناك مؤشرات على أن السوداني يسعى لترسيخ استقلال القرار الوطني، غير أن أمامه تحديات داخلية كبيرة، من بينها ضبط السلاح وتعزيز هيبة الدولة، وهي خطوات ضرورية ليكون العراق طرفا فاعلا ومقبولا من قبل الولايات المتحدة
والمجتمع الدولي بشكل أوسع".
وقالت وزارة الخارجية العراقية إن "مشاركة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزير فؤاد حسين، في قمة شرم الشيخ، جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر".
ثقة المجتمع الدولي بدور العراق واستقلال قراره السياسي
بينما تؤكد الباحثة في الشأن السياسي شيماء العبيدي، أن "مشاركة السوداني في قمة شرم الشيخ للسلام لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل مثّلت تحولًا نوعيًا في حضور العراق الدولي، من مجرد متلقٍ للحلول إلى شريك فاعل ومبادر في صياغتها".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قالت العبيدي: "طرح السوداني، خلال القمة، رؤية العراق في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، وهي ملفات محورية تُبرز دور العراق كلاعب إقليمي يسهم في إيجاد حلول واقعية ومستدامة لتحديات المنطقة والعالم"، مشيرة إلى أن "هذه الرؤية عززت صورة العراق كشريك موثوق يتمتع بالاستقرار والقدرة على التأثير".
وبحسب العبيدي، فإن "القمة أتاحت للسوداني عقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من القادة العرب والأجانب، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري
، ولا سيما في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة"، مبيّنة أن "هذه التحركات تؤسس لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل".
وختمت العبيدي، بالقول: "المشاركة العراقية في قمة شرم الشيخ جسدت ثقة المجتمع الدولي باستقرار العراق وتنامي دوره في محيطه الإقليمي"، مؤكدة أن "العراق بات يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، ورؤية واضحة لبناء علاقات متوازنة
ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
واستضافت جمهورية مصر العربية، أول أمس الاثنين، "قمة السلام من أجل غزة" في مدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وشهدت القمة الإعلان عن توقيع وثيقة شاملة تمثل اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس
الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.