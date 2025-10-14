https://sarabic.ae/20251014/فتح-قمة-شرم-الشيخ-تفتح-مسارا-سياسيا-لتحقيق-تطلعات-الشعب-الفلسطيني-1106004360.html

"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني

"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني

أكد جمال سعيد عبيد، عضو هيئة القيادة العليا في حركة فتح، أن قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نافذة جديدة للشعب الفلسطيني، مفتتحةً مسارًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق الحل... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أوضح عبيد أن القمة، التي "جاءت كثمرة لجهود دبلوماسية وسياسية بقيادة مصر، ساهمت في دفع مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم إعادة الإعمار، وإجهاض مخططات التهجير القسري أو الطوعي، وإلغاء مشروع ضم الضفة الغربية". وأضاف أن المسار السياسي الحالي يستند إلى مبادرة مصرية تحولت إلى خطة عربية أُجمع عليها، تمثل خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأكد أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة بعثت برسالة قوية للعالم بأن فلسطين حاضرة وحقوق شعبها لا يمكن تجاوزها، مشيدًا بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتمثيل إرادة الشعب الفلسطيني.واستضافت مصر، أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

