عربي
https://sarabic.ae/20251014/فتح-قمة-شرم-الشيخ-تفتح-مسارا-سياسيا-لتحقيق-تطلعات-الشعب-الفلسطيني-1106004360.html
"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني
"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أكد جمال سعيد عبيد، عضو هيئة القيادة العليا في حركة فتح، أن قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نافذة جديدة للشعب الفلسطيني، مفتتحةً مسارًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق الحل... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T14:46+0000
2025-10-14T14:46+0000
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3605fcff13dedf85e19d5f3505c2901c.jpg
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أوضح عبيد أن القمة، التي "جاءت كثمرة لجهود دبلوماسية وسياسية بقيادة مصر، ساهمت في دفع مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم إعادة الإعمار، وإجهاض مخططات التهجير القسري أو الطوعي، وإلغاء مشروع ضم الضفة الغربية". وأضاف أن المسار السياسي الحالي يستند إلى مبادرة مصرية تحولت إلى خطة عربية أُجمع عليها، تمثل خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأكد أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة بعثت برسالة قوية للعالم بأن فلسطين حاضرة وحقوق شعبها لا يمكن تجاوزها، مشيدًا بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتمثيل إرادة الشعب الفلسطيني.واستضافت مصر، أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251014/مجلس-الوزراء-السعودي-نتطلع-إلى-أن-تسهم-نتائج-قمة-شرم-الشيخ-في-تعزيز-جهود-الاستقرار--1105998528.html
https://sarabic.ae/20251014/الإفراج-عن-الأسرى-ضمن-اتفاق-غزة-وقمة-شرم-الشيخ-تغلق-باب-الحرب-1105989407.html
https://sarabic.ae/20251014/ترامب-عقب-مشاركته-في-قمة-شرم-الشيخ-لم-نتحدث-عن-حل-الدولتين-1105981524.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adf2e415a55b1302e83a8236237ed597.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

"فتح": قمة شرم الشيخ تفتح مسارا سياسيا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني

14:46 GMT 14.10.2025
© AP Photoعمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته
عمال يرسمون خط مرور في مدينة شرم الشيخ حيث يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة لزعماء العالم بشأن غزة خلال زيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد جمال سعيد عبيد، عضو هيئة القيادة العليا في حركة فتح، أن قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نافذة جديدة للشعب الفلسطيني، مفتتحةً مسارًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق الحل الدبلوماسي المنشود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتكريس حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أوضح عبيد أن القمة، التي "جاءت كثمرة لجهود دبلوماسية وسياسية بقيادة مصر، ساهمت في دفع مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم إعادة الإعمار، وإجهاض مخططات التهجير القسري أو الطوعي، وإلغاء مشروع ضم الضفة الغربية".
القمة الدولية للسلام بشأن غزة 2025 بشرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
‌‏مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار
13:02 GMT
وأشار إلى أن مصر تستعد لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة، التي تحولت إلى ركام، مؤكدًا أن هذا الجهد يتطلب تعاونًا عربيًا وإقليميًا لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن المسار السياسي الحالي يستند إلى مبادرة مصرية تحولت إلى خطة عربية أُجمع عليها، تمثل خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
10:39 GMT
وأكد أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة بعثت برسالة قوية للعالم بأن فلسطين حاضرة وحقوق شعبها لا يمكن تجاوزها، مشيدًا بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتمثيل إرادة الشعب الفلسطيني.
وأشار عبيد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية بدعم عربي، مع لقاءات وطنية مكثفة تهدف إلى بناء مستقبل يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته الوطنية.
واستضافت مصر، أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ: لم نتحدث عن حل الدولتين
05:56 GMT
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
