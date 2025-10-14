https://sarabic.ae/20251014/ترامب-عقب-مشاركته-في-قمة-شرم-الشيخ-لم-نتحدث-عن-حل-الدولتين-1105981524.html
ترامب عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ: لم نتحدث عن حل الدولتين
ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الباب مفتوحا أمام قيام دولة فلسطين، وأكد أن التركيز في المرحلة الحالية ينصبّ على إعادة إعمار غزة، وليس مناقشة حل الدولتين أو...
ورداً على سؤال بشأن دعوات حل الدولتين، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من شرم الشيخ: "لم أتحدث عن حل الدولتين تحدثت عن إعادة إعمار غزة.. لم أتحدث عن دولة واحدة أو دولة مزدوجة أو دولتين.. تحدثنا عن إعادة إعمار غزة".وأوضح الرئيس الأمريكي، أن ما تم تحقيقه "هو السلام، لا القتال"، مضيفاً: "لقد قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة، وكان توقيتنا مثالياً".واستضافت مصر، يوم امس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة، فيما وصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الباب مفتوحا أمام قيام دولة فلسطين، وأكد أن التركيز في المرحلة الحالية ينصبّ على إعادة إعمار غزة، وليس مناقشة حل الدولتين أو الدولة الواحدة، وذلك عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام بشأن إنهاء الحرب في القطاع.
ورداً على سؤال بشأن دعوات حل الدولتين، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من شرم الشيخ: "لم أتحدث عن حل الدولتين تحدثت عن إعادة إعمار غزة.. لم أتحدث عن دولة واحدة أو دولة مزدوجة أو دولتين.. تحدثنا عن إعادة إعمار غزة".
وأضاف: "بعض الدول تفضل خيار الدولة الواحدة وأخرى تفضل خيار الدولتين.. سنرى، في النهاية سأقرر ما أراه صائباً، ولكن بالتنسيق مع الدول الأخرى".
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن ما تم تحقيقه "هو السلام، لا القتال"، مضيفاً: "لقد قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة، وكان توقيتنا مثالياً".
واستضافت مصر، يوم امس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة، فيما وصفت بأنها لحظة تاريخية وذلك في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع، والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".