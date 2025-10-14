بايدن يشيد بترامب ويعلق على "اتفاق غزة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
بايدن يشيد بترامب ويعلق على "اتفاق غزة"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن تقديره الكبير لجهود الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفريقه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T05:38+0000
2025-10-14T05:38+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105974922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9713ca7165d87115bac0a2a0aaa1615.jpg
كتب بايدن على منصة "إكس": "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلاً. عملت إدارتي بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحرب".وتابع: "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم في تجديد وقف إطلاق النار".وأكد بايدن أن "الشرق الأوسط يسير على طريق السلام الذي آمل أن يكون دائمًا، ومستقبل يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بـ"ظروف متساوية من السلام والكرامة والأمن".وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
بايدن يشيد بترامب ويعلق على "اتفاق غزة"

أعرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن تقديره الكبير لجهود الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفريقه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كتب بايدن على منصة "إكس": "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلاً. عملت إدارتي بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحرب".
وتابع: "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم في تجديد وقف إطلاق النار".

كما أعرب عن سعادته "بإطلاق سراح آخر عشرين رهينة إسرائيليًا ناجيًا. ومن أجل المدنيين في غزة الذين تكبدوا خسائر فادحة، وسيحصلون أخيرا على فرصة لإعادة بناء حياتهم".

وأكد بايدن أن "الشرق الأوسط يسير على طريق السلام الذي آمل أن يكون دائمًا، ومستقبل يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بـ"ظروف متساوية من السلام والكرامة والأمن".
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
