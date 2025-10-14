https://sarabic.ae/20251014/بايدن-يشيد-بترامب-ويعلق-على-اتفاق-غزة-1105981179.html
بايدن يشيد بترامب ويعلق على "اتفاق غزة"
بايدن يشيد بترامب ويعلق على "اتفاق غزة"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن تقديره الكبير لجهود الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفريقه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
كتب بايدن على منصة "إكس": "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلاً. عملت إدارتي بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحرب".وتابع: "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم في تجديد وقف إطلاق النار".وأكد بايدن أن "الشرق الأوسط يسير على طريق السلام الذي آمل أن يكون دائمًا، ومستقبل يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بـ"ظروف متساوية من السلام والكرامة والأمن".وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
كتب بايدن على منصة "إكس": "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلاً. عملت إدارتي بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحرب".
وتابع: "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم في تجديد وقف إطلاق النار".
كما أعرب عن سعادته "بإطلاق سراح آخر عشرين رهينة إسرائيليًا ناجيًا. ومن أجل المدنيين في غزة الذين تكبدوا خسائر فادحة، وسيحصلون أخيرا على فرصة لإعادة بناء حياتهم".
وأكد بايدن أن "الشرق الأوسط يسير على طريق السلام الذي آمل أن يكون دائمًا، ومستقبل يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بـ"ظروف متساوية من السلام والكرامة والأمن".
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، إن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل "لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".