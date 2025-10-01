https://sarabic.ae/20251001/العراق-يرحب-بمبادرة-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-غزة-ويدعو-لتطبيقها-1105506901.html
العراق يرحب بمبادرة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويدعو لتطبيقها
سبوتنيك عربي
16:54 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 16:55 GMT 01.10.2025)
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة دعمها للمقترحات التي تضمن وقف الصراع وإعادة إعمار القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للوزارة تأكيدها على أهمية المبادرة التي تشمل وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة
، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية.
وأشادت الوزارة بهذه الخطوات، معتبرة إياها أساسًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأبدت الخارجية العراقية أملها في أن تسهم هذه المقترحات في تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومنع أي محاولات للتهجير القسري، داعية إلى تطبيق هذه المبادرة بما يحقق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.
خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل
العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".