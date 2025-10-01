https://sarabic.ae/20251001/العراق-يرحب-بمبادرة-ترامب-لإنهاء-الحرب-في-غزة-ويدعو-لتطبيقها-1105506901.html

العراق يرحب بمبادرة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويدعو لتطبيقها

العراق يرحب بمبادرة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويدعو لتطبيقها

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T16:54+0000

2025-10-01T16:54+0000

2025-10-01T16:55+0000

أخبار العراق اليوم

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/39/1020453959_12:0:1000:556_1920x0_80_0_0_06437c39dccc89aaaa20c8118de88b42.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للوزارة تأكيدها على أهمية المبادرة التي تشمل وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية. وأشادت الوزارة بهذه الخطوات، معتبرة إياها أساسًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة. ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها". وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا". وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

https://sarabic.ae/20251001/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوجه-الإنذار-الأخير-لسكان-غزة-بالمغادرة-1105494183.html

https://sarabic.ae/20251001/مصر-تتحدث-عن-جهودها-التي-تقوم-بها-من-أجل-وقف-الحرب-الغاشمة-في-قطاع-غزة-1105489964.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية