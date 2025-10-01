https://sarabic.ae/20251001/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوجه-الإنذار-الأخير-لسكان-غزة-بالمغادرة-1105494183.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "تصميم بلاده على إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس". 01.10.2025

ووجّه كاتس، الإنذار الأخير لسكان غزة بالمغادرة، مشيرا إلى تشديد الحصار على غزة لهزيمة "حماس".وأضاف البيان أن "الجيش يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة"، متابعا: "سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز".وفي وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تتسلم إسرائيل رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

