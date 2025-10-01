3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزة

عربي
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/3-نقاط-تعيق-تطبيق-خطة-ترامب-في-غزة-1105482589.html
3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزة
3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، خطة سلام طموحة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مع إمهال حركة "حماس" 3 إلى 4 أيام للرد. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T08:14+0000
2025-10-01T08:19+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
لكن الخطة، التي تضم 20 بنداً تشمل إطلاق الرهائن، وقف الحرب، وإنشاء مجلس سلام انتقالي برئاسته، قد تواجه عقبات كبيرة تهدد نجاحها، وسط حالة من عدم اليقين حول مصيرها.أولا: غياب جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيليالخطة الأمريكية تطالب بجعل غزة "منزوعة السلاح" دون تحديد موعد لانسحاب القوات الإسرائيلية، وهو شرط رفضته "حماس" تاريخياً. حسام بدران، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أكد أن الحركة ترحب بالمقترحات لكنها لن تتخلى عن "حق المقاومة" المشروع. مصادر مطلعة لـ"بي بي سي" أشارت إلى أن "حماس" قد ترفض الخطة بسبب شروطها، خاصة نزع السلاح ونشر قوة دولية.ثانيا: تناقض موقف نتنياهورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى دعمه للخطة، لكنه أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "أغلب غزة" حتى بعد إطلاق الرهائن، وهو ما يتعارض مع شرط الانسحاب التدريجي في الخطة. جاييل نتلشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، وصفت موقفه بأنه "يتحدث بصوتين" لإرضاء العالم وقاعدته اليمينية. واتهم منتقدون نتنياهو بتعمد تعطيل المفاوضات لأغراض سياسية.ثالثا: معارضة اليمين المتطرفحكومة نتنياهو، اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، تواجه ضغوطاً من وزراء متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين وصفوا الخطة بـ"الفشل الدبلوماسي". اليمين يرفض أي تنازل يشمل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهو بند تركته الخطة مفتوحاً. نتلشير حذرت من أن قبول الخطة قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم.ردود فعل متباينةالخطة حظيت بدعم دولي من دول عربية مثل السعودية ومصر، وبعض الدول الأوروبية، لكن "حماس" تدرسها بحذر. السلطة الفلسطينية أبدت تأييداً جزئياً، لكن استبعادها من إدارة غزة أثار استياء مصر، وفقاً لموقع "ميدل إيست آي". ترامب، الذي هدد حركة حماس بـ"نهاية حزينة" في حال الرفض، يراهن على الخطة كإنجاز دبلوماسي، لكن غياب ضمانات واضحة للفلسطينيين قد يعيقها.هل تنجح الخطة؟مع وجود نحو 100 رهينة في غزة، ومفاوضات مكثفة في الدوحة بوساطة قطر ومصر، تقدر الفرص بنسبة 40-50% للتوصل إلى اتفاق جزئي. لكن رفض "حماس" أو تصعيد إسرائيل قد يطيح بالخطة. مصادر من "أكسيوس" تصفها بأنها "أقرب صفقة للنجاح"، لكن "غارديان" تراها "طموحة لكن غامضة".مصدر في حركة حماس، أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن "الخطة هدف لإخراج نتنياهو من الورطة، وأنها عبارة عن ورقة استسلام للمقاومة وهذا غير مقبول". وأضاف أن الخطة ستتم دراستها مع باقي الفصائل الفلسطينية للخروج برد فلسطيني مشترك.فيما أكد قيادي في الحركة لـ"سبوتنيك" أيضا، أن خطة ترامب لم تُعرض على الحركة بعد، مضيفا أن "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف الثمن".أما محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فقد قال لـ"سبوتنيك"، إن القيادة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية جاهزة للتعامل والتعاطي بإيجابية مع كل التفاصيل التي تتعلق باليوم التالي من وقف الحرب.
https://sarabic.ae/20250930/وزير-الخارجية-القطري-خطة-ترامب-تحقق-هدفا-رئيسيا-بإنهاء-حرب-غزة-لكنها-تحتاج-توضيحات-وتفاوضا-1105467977.html
https://sarabic.ae/20250930/عراقجي-إيران-تنتظر-رد-حماس-على-خطة-ترامب-للسلام-في-غزة-1105461382.html
https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حركة حماس

3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزة

08:14 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 08:19 GMT 01.10.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، خطة سلام طموحة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مع إمهال حركة "حماس" 3 إلى 4 أيام للرد.
لكن الخطة، التي تضم 20 بنداً تشمل إطلاق الرهائن، وقف الحرب، وإنشاء مجلس سلام انتقالي برئاسته، قد تواجه عقبات كبيرة تهدد نجاحها، وسط حالة من عدم اليقين حول مصيرها.

أولا: غياب جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي

الخطة الأمريكية تطالب بجعل غزة "منزوعة السلاح" دون تحديد موعد لانسحاب القوات الإسرائيلية، وهو شرط رفضته "حماس" تاريخياً. حسام بدران، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أكد أن الحركة ترحب بالمقترحات لكنها لن تتخلى عن "حق المقاومة" المشروع. مصادر مطلعة لـ"بي بي سي" أشارت إلى أن "حماس" قد ترفض الخطة بسبب شروطها، خاصة نزع السلاح ونشر قوة دولية.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
وزير الخارجية القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء حرب غزة لكنها تحتاج توضيحات
أمس, 16:34 GMT

ثانيا: تناقض موقف نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى دعمه للخطة، لكنه أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "أغلب غزة" حتى بعد إطلاق الرهائن، وهو ما يتعارض مع شرط الانسحاب التدريجي في الخطة. جاييل نتلشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، وصفت موقفه بأنه "يتحدث بصوتين" لإرضاء العالم وقاعدته اليمينية. واتهم منتقدون نتنياهو بتعمد تعطيل المفاوضات لأغراض سياسية.

ثالثا: معارضة اليمين المتطرف

حكومة نتنياهو، اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، تواجه ضغوطاً من وزراء متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين وصفوا الخطة بـ"الفشل الدبلوماسي". اليمين يرفض أي تنازل يشمل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهو بند تركته الخطة مفتوحاً. نتلشير حذرت من أن قبول الخطة قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

ردود فعل متباينة

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة
أمس, 13:38 GMT
الخطة حظيت بدعم دولي من دول عربية مثل السعودية ومصر، وبعض الدول الأوروبية، لكن "حماس" تدرسها بحذر. السلطة الفلسطينية أبدت تأييداً جزئياً، لكن استبعادها من إدارة غزة أثار استياء مصر، وفقاً لموقع "ميدل إيست آي". ترامب، الذي هدد حركة حماس بـ"نهاية حزينة" في حال الرفض، يراهن على الخطة كإنجاز دبلوماسي، لكن غياب ضمانات واضحة للفلسطينيين قد يعيقها.

هل تنجح الخطة؟

مع وجود نحو 100 رهينة في غزة، ومفاوضات مكثفة في الدوحة بوساطة قطر ومصر، تقدر الفرص بنسبة 40-50% للتوصل إلى اتفاق جزئي. لكن رفض "حماس" أو تصعيد إسرائيل قد يطيح بالخطة. مصادر من "أكسيوس" تصفها بأنها "أقرب صفقة للنجاح"، لكن "غارديان" تراها "طموحة لكن غامضة".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
أمس, 12:47 GMT
مصدر في حركة حماس، أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن "الخطة هدف لإخراج نتنياهو من الورطة، وأنها عبارة عن ورقة استسلام للمقاومة وهذا غير مقبول". وأضاف أن الخطة ستتم دراستها مع باقي الفصائل الفلسطينية للخروج برد فلسطيني مشترك.
فيما أكد قيادي في الحركة لـ"سبوتنيك" أيضا، أن خطة ترامب لم تُعرض على الحركة بعد، مضيفا أن "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف الثمن".
أما محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فقد قال لـ"سبوتنيك"، إن القيادة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية جاهزة للتعامل والتعاطي بإيجابية مع كل التفاصيل التي تتعلق باليوم التالي من وقف الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала