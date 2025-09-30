https://sarabic.ae/20250930/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-نرحب-بكل-جهود-وقف-العدوان-على-غزة-والتفاصيل-قابلة-للنقاش-1105457797.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": نرحب بكل جهود وقف العدوان على غزة والتفاصيل قابلة للنقاش

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طرحها لوقف الحرب في قطاع غزة. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهود أو أفكار يمكن أن تقود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنقاذ الشعب الفلسطيني وحقن الدماء.وتابع: "نرحب بأي جهود تمنع إسرائيل من تهجير الفلسطينيين أو ضم الأرض الفلسطينية، وتضمن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تفتح الأفق السياسي لحل مستدام وفق قرارات الشرعية الدولية، على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".ويرى أن كل الأفكار التي يمكن أن تقود لذلك هي موضع ترحيب بالنسبة للقيادة الفلسطينية، لأن هذه الأمور تمثل أولوياتهم، والتي طالما أكد عليها الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأكدت عليها كل القيادات الفلسطينية.وفيما يتعلق بتفاصيل خطة تسليم القطاع لإدارة دولية حتى تأهيل السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور، أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن كل التفاصيل قابلة للنقاش، مشيرًا إلى أنهم نظروا إلى المبدأ والإطار العام الذي يضمن وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني.وشدد الهباش على أن القيادة الفلسطينية جاهزة للتعامل والتعاطي بإيجابية مع كل التفاصيل التي تتعلق باليوم التالي من وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أنهم منفتحون مع الأشقاء العرب والمسلمين ومع المجتمع الدولي على كل الخيارات التي تضمن سلامة الأمور وعدم العودة للعدوان مرة أخرى.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "ستعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

