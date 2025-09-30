https://sarabic.ae/20250930/مجلس-السلام-ما-دوره-في-خطة-وقف-الحرب-على-غزة-وما-هي-أولويات-ترامب؟-1105444469.html

"مجلس السلام".. ما دوره في خطة وقف الحرب على غزة وما هي أولويات ترامب؟

"مجلس السلام".. ما دوره في خطة وقف الحرب على غزة وما هي أولويات ترامب؟

سبوتنيك عربي

في خطوة قد تشكل نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كشف البيت الأبيض عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطموحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

هذه الهيئة، التي سيرأسها الرئيس ترامب نفسه، ستشمل شخصيات دولية بارزة مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وستكون مسؤولة عن الإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، مع التركيز على الإدارة اليومية، إعادة الإعمار، والأمن الإقليمي.الخطة، التي وُصفت بأنها "شجاعة وذكية" من قبل بلير، تهدف إلى تحويل غزة إلى "منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب"، مع وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.دور "مجلس السلام" في الخطة: إشراف دولي على التحول السياسي والاقتصاديوفقاً لتفاصيل الخطة، سيتولى "مجلس السلام" دوراً حاسماً في تنسيق الجهود الدولية لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية. ستشرف الهيئة على لجنة فلسطينية مؤقتة تتكون من تكنوقراط غير سياسيين، مسؤولة عن الشؤون اليومية مثل الخدمات العامة والإدارة البلدية.هذه اللجنة ستضم "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين"، دون تحديد أسماء أو مجموعات فلسطينية محددة، مع التأكيد الصريح على استبعاد حركة حماس تماماً من أي دور في الحكم. سيقود "مجلس السلام" – الذي يضم رؤساء دول وشخصيات دولية أخرى – عملية وضع إطار العمل لإعادة تطوير غزة، بما في ذلك تمويل الإعمار حتى إجراء إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية.كما سيشرف على تشكيل لجنة خبراء متخصصين في "إقامة مدن معجزة حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط"، لتطوير خطة تنمية اقتصادية شاملة.من أبرز ملامح هذه الخطة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة، مع منح معدلات جمركية ورسوم دخول تفضيلية، يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.بعض هذه المقترحات الاستثمارية، حسب الخطة، صيغت بالفعل من قبل مجموعات دولية غير محددة، مما يعكس دعماً دولياً محتملاً للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل مسؤوليات "المجلس" الإشراف على نزع سلاح "حماس" تحت مراقبة دولية، ونشر قوة استقرار مؤقتة بالتعاون مع مصر والأردن.هذه الخطوات تهدف إلى ضمان انتقال سلس نحو حكم مستقر، مع التركيز على تحويل غزة إلى مركز تجاري وسياحي حديث، كما أشار بلير في تصريحاته الأخيرة.أحدث نشاطات توني بلير من الزيارة إلى البيت الأبيض إلى خطط الإعماريأتي دور بلير في "مجلس السلام" كتتويج لجهوده المتزايدة بشأن غزة. في أواخر الشهر الماضي، زار الرئيس البريطاني السابق البيت الأبيض للقاء ترامب، في اجتماع حضر فيه أيضاً صهر الرئيس جاريد كوشنر وعدد من المسؤولين الأمريكيين. وفقاً لتقارير صحيفة، ركز الاجتماع على "خطة اليوم التالي" بعد الحرب، بما في ذلك زيادة المساعدات الغذائية وزيادة الضغط لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".كما أفاد معهد توني بلير للأبحاث بأن بلير أجرى "عدداً من الاتصالات مع مجموعات مختلفة" حول إعادة إعمار غزة، مع التركيز على تحويل المناطق المدمرة إلى "مركز تجاري حديث ووجهة سياحية".إشادات وتفاؤل رسمي: هل تُنهي الخطة الصراع إلى الأبد؟أعرب توني بلير عن إعجابه بالخطة، واصفاً إياها في بيان رسمي بأنها "شجاعة وذكية"، وقال: "يمكن أن تنهي الحرب، وتدخل الإغاثة الفورية إلى غزة، وتمنح فرصة لمستقبل أكثر إشراقاً لسكانها، مع ضمان الأمن المطلق لإسرائيل والإفراج عن جميع الرهائن".من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أولويات ترامب تركز على "إعادة الرهائن وإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن الخطة "ليست جريئة وشاملة فحسب، بل وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".كما عبر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بشأن رد "حماس" المحتمل، معتبراً أن الخطة تجعل الأهداف الرئيسية قابلاً للتحقيق.تتضمن الخطة أيضاً آليات محددة للتبادل: إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق، مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين، مع منح عناصر "حماس" خيار العفو إذا تخلوا عن السلاح أو غادروا إلى دول تستقبلهم. هذه العناصر، إلى جانب دور "مجلس السلام"، قد تفتح الباب أمام دعم دولي أوسع، لكنها تواجه تحديات سياسية داخلية وإقليمية، خاصة مع استمرار التوترات في المنطقة.مع هذه الخطة، يبدو أن إدارة ترامب تسعى لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، محولة غزة من ساحة قتال إلى نموذج للتنمية. هل سينجح "مجلس السلام" في تحقيق ذلك؟ الإجابة تعتمد على ردود الفعل الدولية والفلسطينية في الأيام المقبلة.

