"حماس": توني بلير شخصية غير مرحب بها فلسطينيا

05:46 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورتوني بلير
توني بلير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية.
وأكدت الحركة، على لسان عضو المكتب السياسي حسام بدران، أنها "لم تتلق أي مقترح عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، موضحا أن "ارتباط أي خطة بهذا الشخص (بلير) غير المرحب به، يعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني".
وشدد بدران على أن "إدارة الشأن الفلسطيني في غزة أو الضفة شأن داخلي فلسطيني، يجب أن يحظى بتوافق وطني، وليس من حق أي طرف إقليمي أو دولي أن يفرض على الشعب الفلسطيني كيف يدير شؤونه".
توني بلير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع
26 سبتمبر, 19:19 GMT
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة نفسه بنفسه، قائلاً: "لدينا من الإمكانيات والخبرات الفلسطينية ما يمكننا من إدارة شؤوننا وعلاقاتنا مع الإقليم والعالم".
يأتي ذلك عقب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، بأن الإدارة الأمريكية بلورت خطة لتعيين بلير على رأس إدارة مؤقتة لقطاع غزة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إدارة توني بلير لغزة مجرد أحاديث إعلامية ومصر والسلطة لن يقبلا بذلك
26 سبتمبر, 14:33 GMT
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
