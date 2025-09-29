https://sarabic.ae/20250929/حماس-توني-بلير-شخصية-غير-مرحب-بها-فلسطينيا-1105387425.html

"حماس": توني بلير شخصية غير مرحب بها فلسطينيا

قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T05:46+0000

2025-09-29T05:46+0000

2025-09-29T05:46+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/16/1013451641_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_c558c2a8c839981be4eee6bbf532acd1.jpg

وأكدت الحركة، على لسان عضو المكتب السياسي حسام بدران، أنها "لم تتلق أي مقترح عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، موضحا أن "ارتباط أي خطة بهذا الشخص (بلير) غير المرحب به، يعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني".وشدد بدران على أن "إدارة الشأن الفلسطيني في غزة أو الضفة شأن داخلي فلسطيني، يجب أن يحظى بتوافق وطني، وليس من حق أي طرف إقليمي أو دولي أن يفرض على الشعب الفلسطيني كيف يدير شؤونه".ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة نفسه بنفسه، قائلاً: "لدينا من الإمكانيات والخبرات الفلسطينية ما يمكننا من إدارة شؤوننا وعلاقاتنا مع الإقليم والعالم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

