مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إدارة توني بلير لغزة مجرد أحاديث إعلامية ومصر والسلطة لن يقبلا بذلك

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إدارة-توني-بلير-لغزة-مجرد-أحاديث-إعلامية-ومصر-والسلطة-لن-يقبلا-بذلك-1105302621.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إدارة توني بلير لغزة مجرد أحاديث إعلامية ومصر والسلطة لن يقبلا بذلك
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إدارة توني بلير لغزة مجرد أحاديث إعلامية ومصر والسلطة لن يقبلا بذلك
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الحديث عن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إدارة قطاع غزة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T14:33+0000
2025-09-26T14:33+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a86ead6753b043bd282c682bfeeb190.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن وضع توني بلير على رأس قطاع غزة لن يكون إلا إذا تم احتلال القطاع، وتعيينه كحاكم عسكري، بيد أنه لا يوجد أي مسوغ أو أساس قانوني لتولي أي أجنبي إدارة قطاع غزة.وتابع: "توني بلير لن يكون المسؤول عن قطاع غزة، وقادة الاحتلال يعلمون جيدًا أنه لا مناص من تسليم القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية".وأوضح أن مصر وهي دولة ذات سيادة، والأقرب لحدود قطاع غزة لن تقبل بوضع توني بلير على رأس حكومة هناك.واعتبر بريجية أن هذه القرارات لا يمكن أن يتم اتخاذها بهذا الشكل، ويجب أن تكون مبنية على قواعد القانون الدولي، وهناك دائما قواعد وأسس لا يمكن تخطيها.وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون القطاع بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.وبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام نقلا عن صحيفة أمريكية، فإنه تم طرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".وأكدت الصحيفة أن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته رئاسة الوزراء البريطانية، يعمل منذ أشهر عدة بشكل فردي على الترويج لخطة لإنشاء "وصاية دولية" لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة تسعى لأن يلعب المسؤول البريطاني السابق دورا في الترتيبات الانتقالية في غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250926/قيادي-في-حماس-مستعدون-للخروج-من-حكم-غزة-1105284128.html
https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-بإخلاء-منطقة-ميناء-غزة-وحي-الرمال-1105288821.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de27ffc3134d1a18e2770d5cde7551e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إدارة توني بلير لغزة مجرد أحاديث إعلامية ومصر والسلطة لن يقبلا بذلك

14:33 GMT 26.09.2025
© AP Photo / Leo Correaمباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الحديث عن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مجرد أحاديث إعلامية لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن وضع توني بلير على رأس قطاع غزة لن يكون إلا إذا تم احتلال القطاع، وتعيينه كحاكم عسكري، بيد أنه لا يوجد أي مسوغ أو أساس قانوني لتولي أي أجنبي إدارة قطاع غزة.
حركة حماس الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
قيادي في "حماس": مستعدون للخروج من حكم غزة
08:55 GMT
وتابع: "توني بلير لن يكون المسؤول عن قطاع غزة، وقادة الاحتلال يعلمون جيدًا أنه لا مناص من تسليم القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح أن مصر وهي دولة ذات سيادة، والأقرب لحدود قطاع غزة لن تقبل بوضع توني بلير على رأس حكومة هناك.
وقال بريجية: "كذلك من الصعب تعيين قوات عربية لإدارة غزة، وكل ما يدور في وسائل الإعلام مجرد كلام يصعب تنفيذه، في ظل وجود دولة مصر ذات السيادة على حدود القطاع، ومع وجود السلطة الوطنية الفلسطينية".
واعتبر بريجية أن هذه القرارات لا يمكن أن يتم اتخاذها بهذا الشكل، ويجب أن تكون مبنية على قواعد القانون الدولي، وهناك دائما قواعد وأسس لا يمكن تخطيها.
وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون القطاع بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.
وبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام نقلا عن صحيفة أمريكية، فإنه تم طرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".
وأكدت الصحيفة أن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته رئاسة الوزراء البريطانية، يعمل منذ أشهر عدة بشكل فردي على الترويج لخطة لإنشاء "وصاية دولية" لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة تسعى لأن يلعب المسؤول البريطاني السابق دورا في الترتيبات الانتقالية في غزة.
لحظة انهيار برج المشتهى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
09:44 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала