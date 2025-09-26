https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-بإخلاء-منطقة-ميناء-غزة-وحي-الرمال-1105288821.html

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارا جديدا بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال في القطاع. 26.09.2025

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أمر من خلاله الفلسطينيين بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال بقطاع غزة.وأكد أدرعي في بيانه، "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني".وأرفق في بيانه خريطة توضح البرج المحدد باللون الأحمر والمستهدف هدمه، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم المبنى في الوقت القريب.وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن استهداف هذا المبنى أو البرج المحدد يعود إلى "وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره"، مدعيا أن إخلاء المبنى وبعد ذلك هدمه، الهدف منه الحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينيين.وأمر الجيش الإسرائيلي بضرورة توجه الفلسطينيين من تلك المنطقة بشكل فوري جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في مدينة المواصي.وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".وأضافت بوابة "أكسيوس" أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس"، وقال ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية .وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، يوم الثلاثاء، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

