إعلام إسرائيلي: لقاء سري يجمع ويتكوف وكوشنر ونتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

إعلام إسرائيلي: لقاء سري يجمع ويتكوف وكوشنر ونتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه عُقد في فندق ريجنسي بنيويورك اجتماع مطول استمر لنحو ساعتين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وآخرين بهدف التوصل إلى...

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو التقى المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في إطار محادثات مكثفة تجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الهيئة أن المبعوثين الأمريكيين خرجا من الاجتماع ورفضا الرد على أسئلة الصحفيين حول مضمون اللقاء، مما يشير إلى سرية وحساسية المباحثات الجارية.ونقلت عن ويتكوف تعبيره عن تفاؤل حذر، حيث قال: "آمل أن يتم التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين".وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض لنتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".وأضافت بوابة "أكسيوس" أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس"، وقال ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية .وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، يوم الثلاثاء، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

