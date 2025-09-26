إعلام إسرائيلي: لقاء سري يجمع ويتكوف وكوشنر ونتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/إعلام-إسرائيلي-لقاء-سري-يجمع-ويتكوف-وكوشنر-ونتنياهو-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-وإنهاء-الحرب-في-غزة-1105281466.html
إعلام إسرائيلي: لقاء سري يجمع ويتكوف وكوشنر ونتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة
إعلام إسرائيلي: لقاء سري يجمع ويتكوف وكوشنر ونتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه عُقد في فندق ريجنسي بنيويورك اجتماع مطول استمر لنحو ساعتين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وآخرين بهدف التوصل إلى... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T06:36+0000
2025-09-26T06:36+0000
غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_0:74:1600:974_1920x0_80_0_0_c7cca52c4ac9d2988c9cee0d85428983.jpg
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو التقى المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في إطار محادثات مكثفة تجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الهيئة أن المبعوثين الأمريكيين خرجا من الاجتماع ورفضا الرد على أسئلة الصحفيين حول مضمون اللقاء، مما يشير إلى سرية وحساسية المباحثات الجارية.ونقلت عن ويتكوف تعبيره عن تفاؤل حذر، حيث قال: "آمل أن يتم التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين".وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض لنتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".وأضافت بوابة "أكسيوس" أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس"، وقال ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية .وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، يوم الثلاثاء، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250926/اليونان-تتعهد-بتوفير-ممر-آمن-لسفن-أسطول-غزة-في-مياهها-1105281088.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103298101_96:0:1600:1128_1920x0_80_0_0_8e2f80b79586513fdec6be90f15b38cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

إعلام إسرائيلي: لقاء سري يجمع ويتكوف وكوشنر ونتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

06:36 GMT 26.09.2025
© AP Photo / David Azaguriالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / David Azaguri
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه عُقد في فندق ريجنسي بنيويورك اجتماع مطول استمر لنحو ساعتين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وآخرين بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو التقى المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في إطار محادثات مكثفة تجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت الهيئة أن المبعوثين الأمريكيين خرجا من الاجتماع ورفضا الرد على أسئلة الصحفيين حول مضمون اللقاء، مما يشير إلى سرية وحساسية المباحثات الجارية.
ونقلت عن ويتكوف تعبيره عن تفاؤل حذر، حيث قال: "آمل أن يتم التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين".
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
اليونان تتعهد بتوفير ممر آمن لسفن أسطول غزة في مياهها
05:45 GMT
وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض لنتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.
وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".
وأضافت بوابة "أكسيوس" أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس"، وقال ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية .
وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، يوم الثلاثاء، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала