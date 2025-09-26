عربي
https://sarabic.ae/20250926/اليونان-تتعهد-بتوفير-ممر-آمن-لسفن-أسطول-غزة-في-مياهها-1105281088.html
اليونان تتعهد بتوفير ممر آمن لسفن أسطول غزة في مياهها
اليونان تتعهد بتوفير ممر آمن لسفن أسطول غزة في مياهها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستضمن سلامة إبحار سفن أسطول "الصمود العالمي" الموجود حاليا بالقرب من جزيرة كريت. 26.09.2025
2025-09-26T05:45+0000
2025-09-26T05:45+0000
اليونان
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f0f3e52825ac47a877ddb5dff72562b.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الأسطول الذي يضم حوالي 50 قاربا مدنيا، وعلى متنه محامون ونشطاء وشخصيات بارزة، مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، يسعى إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة.أكد جيرابتريتيس أن اليونان أبلغت إسرائيل بمشاركة مواطنين يونانيين على متنه، قائلا: "هناك عدد قليل من القوارب في مياه كريت، وسنضمن سلامة الإبحار".وشدد الوزير اليوناني على أن أثينا أبلغت الحكومة الإسرائيلية بالفعل بمشاركة مواطنين يونانيين في هذا، وهي حريصة على أن تسير الأمور على ما يرام.وقلل جيرابيتريتيس من خطورة واقعة تعرض الأسطول بالفعل لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية بالقرب من جزيرة غافدو، مشيرا إلى أن أثينا ستجري تحقيقا شاملا في الواقعة.ويأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات من عدة حكومات لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود من هجوم إسرائيلي محتمل، وفق ما أعلنته إدارة الأسطول في وقت سابق.وكانت إسبانيا وإيطاليا، أعلنتا الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن توفر لها حماية فعلية من أي دولة.وأفاد منظمو أسطول الصمود العالمي بأن طائرات مسيرة هاجمت، ليلة الأربعاء، السفن المدنية التابعة له في المياه الدولية قرب جزيرة جافدوس اليونانية، على بُعد نحو 30 ميلًا بحريًا من السواحل. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية، فقد أُلقيت متفجرات من تلك الطائرات على 11 سفينة ضمن الأسطول، ما ألحق أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات بشرية.وأفادت مصادر إعلامية أن ما لا يقل عن 13 انفجارًا دوّى في محيط القوارب، بالتزامن مع تشويش في الاتصالات صعّب من تنسيق الحركة بين الطواقم.وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.
https://sarabic.ae/20250925/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـأسطول-الصمود-بكسر-الحصار-البحري-على-غزة-1105259185.html
https://sarabic.ae/20250925/مدريد-ترسل-سفينة-حربية-لحماية-أسطول-الصمود-العالمي-1105276714.html
اليونان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c5a3be5cdbdccdea229223dd12038d84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
اليونان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

اليونان تتعهد بتوفير ممر آمن لسفن أسطول غزة في مياهها
05:45 GMT 26.09.2025

05:45 GMT 26.09.2025
© Sputnik / أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
 أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستضمن سلامة إبحار سفن أسطول "الصمود العالمي" الموجود حاليا بالقرب من جزيرة كريت.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الأسطول الذي يضم حوالي 50 قاربا مدنيا، وعلى متنه محامون ونشطاء وشخصيات بارزة، مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، يسعى إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
أمس, 16:20 GMT
أكد جيرابتريتيس أن اليونان أبلغت إسرائيل بمشاركة مواطنين يونانيين على متنه، قائلا: "هناك عدد قليل من القوارب في مياه كريت، وسنضمن سلامة الإبحار".
وشدد الوزير اليوناني على أن أثينا أبلغت الحكومة الإسرائيلية بالفعل بمشاركة مواطنين يونانيين في هذا، وهي حريصة على أن تسير الأمور على ما يرام.
وقلل جيرابيتريتيس من خطورة واقعة تعرض الأسطول بالفعل لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية بالقرب من جزيرة غافدو، مشيرا إلى أن أثينا ستجري تحقيقا شاملا في الواقعة.
ويأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات من عدة حكومات لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود من هجوم إسرائيلي محتمل، وفق ما أعلنته إدارة الأسطول في وقت سابق.
وكانت إسبانيا وإيطاليا، أعلنتا الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.
ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن توفر لها حماية فعلية من أي دولة.
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي
أمس, 21:30 GMT
وأفاد منظمو أسطول الصمود العالمي بأن طائرات مسيرة هاجمت، ليلة الأربعاء، السفن المدنية التابعة له في المياه الدولية قرب جزيرة جافدوس اليونانية، على بُعد نحو 30 ميلًا بحريًا من السواحل. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية، فقد أُلقيت متفجرات من تلك الطائرات على 11 سفينة ضمن الأسطول، ما ألحق أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات بشرية.
وأفادت مصادر إعلامية أن ما لا يقل عن 13 انفجارًا دوّى في محيط القوارب، بالتزامن مع تشويش في الاتصالات صعّب من تنسيق الحركة بين الطواقم.
وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.
