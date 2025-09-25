مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي

عربي
عاجل- بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/مدريد-ترسل-سفينة-حربية-لحماية-أسطول-الصمود-العالمي-1105276714.html
مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي
مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده سترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن مهمته ذات طابع إنساني بحت ولا تشكل... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T21:30+0000
2025-09-25T21:30+0000
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015028_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_60f8de45543c39b7589367bd803138c9.jpg
وأوضح ألباريس، أن السفينة الحربية الإسبانية المرافقة للأسطول تم تخصيصها لحماية المواطنين الإسبان المشاركين، مضيفاً أن بلاده استجابت أيضاً لطلب بلجيكا بحماية رعاياها على متن الأسطول، في وقت تجري فيه محادثات مع أيرلندا ودول أوروبية أخرى بهذا الشأن.ويأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات من عدة حكومات لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود من هجوم إسرائيلي محتمل، وفق ما أعلنته إدارة الأسطول في وقت سابق.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن توفر لها حماية فعلية من أي دولة.وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.
https://sarabic.ae/20250924/إسبانيا-وإيطاليا-تعلنان-إرسال-سفن-حربية-لمساندة-أسطول-الصمود-العالمي-1105227364.html
https://sarabic.ae/20250925/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـأسطول-الصمود-بكسر-الحصار-البحري-على-غزة-1105259185.html
https://sarabic.ae/20250924/أسطول-الصمود-العالمي-حكومات-تحذر-مشاركين-في-الأسطول-من-هجوم-إسرائيلي-وشيك-1105229056.html
https://sarabic.ae/20250924/تونس-وقفة-احتجاجية-للتنديد-باستهداف-أسطول-الصمود-العالمي-صور-1105225663.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015028_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_e33b9c714d2469a7bb66a57f82f2e6e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة
غزة

مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي

21:30 GMT 25.09.2025
© AP Photo / ARMED FORCES OF THE PHILIPPINESسفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده سترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن مهمته ذات طابع إنساني بحت ولا تشكل تهديداً لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل.
وأوضح ألباريس، أن السفينة الحربية الإسبانية المرافقة للأسطول تم تخصيصها لحماية المواطنين الإسبان المشاركين، مضيفاً أن بلاده استجابت أيضاً لطلب بلجيكا بحماية رعاياها على متن الأسطول، في وقت تجري فيه محادثات مع أيرلندا ودول أوروبية أخرى بهذا الشأن.
وأكد الوزير الإسباني أن هدف الأسطول هو "إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار"، مشدداً على أن "الأسطول سلمي بالكامل ولا مبرر لاعتراضه أو تعريض المشاركين فيه للخط" وفقا لوسائل إعلام غربية.
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
إسبانيا وإيطاليا تعلنان إرسال سفن حربية لمساندة أسطول الصمود العالمي
أمس, 21:27 GMT
ويأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات من عدة حكومات لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود من هجوم إسرائيلي محتمل، وفق ما أعلنته إدارة الأسطول في وقت سابق.
وكانت إسبانيا وإيطاليا، أعلنتا أمس الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
16:20 GMT
وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".
وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.
وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو: إن "مهمة السفينة تقتصر على تقديم الدعم والمساعدة وعمليات الإنقاذ إذا لزم الأمر"، فيما أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن بلادها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية وإنما إلى حماية الأرواح.
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أسطول الصمود العالمي: حكومات تحذر مشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك
أمس, 22:45 GMT
ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن توفر لها حماية فعلية من أي دولة.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت استهدافًا مباشرًا لأسطول الصمود العالمي، إذ أفاد منظموه بأن طائرات مسيرة هاجمت، ليلة الأربعاء، السفن المدنية التابعة له في المياه الدولية قرب جزيرة جافدوس اليونانية، على بُعد نحو 30 ميلًا بحريًا من السواحل. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية، فقد أُلقيت متفجرات من تلك الطائرات على 11 سفينة ضمن الأسطول، ما ألحق أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات بشرية.
وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف أسطول الصمود العالمي بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
تونس.. وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف أسطول الصمود العالمي.. فيديو وصور
أمس, 20:29 GMT
وأفادت مصادر إعلامية أن ما لا يقل عن 13 انفجارًا دوّى في محيط القوارب، بالتزامن مع تشويش في الاتصالات صعّب من تنسيق الحركة بين الطواقم.
وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала