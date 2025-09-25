مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده سترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن مهمته ذات طابع إنساني بحت ولا تشكل تهديداً لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل.
وأوضح ألباريس، أن السفينة الحربية الإسبانية المرافقة للأسطول تم تخصيصها لحماية المواطنين الإسبان المشاركين، مضيفاً أن بلاده استجابت أيضاً لطلب بلجيكا بحماية رعاياها على متن الأسطول، في وقت تجري فيه محادثات مع أيرلندا ودول أوروبية أخرى بهذا الشأن.
وأكد الوزير الإسباني أن هدف الأسطول هو "إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار"، مشدداً على أن "الأسطول سلمي بالكامل ولا مبرر لاعتراضه أو تعريض المشاركين فيه للخط" وفقا لوسائل إعلام غربية.
ويأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات من عدة حكومات لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود من هجوم إسرائيلي محتمل، وفق ما أعلنته إدارة الأسطول في وقت سابق.
وكانت إسبانيا وإيطاليا، أعلنتا أمس الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".
وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".
وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.
وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو: إن "مهمة السفينة تقتصر على تقديم الدعم والمساعدة وعمليات الإنقاذ إذا لزم الأمر"، فيما أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن بلادها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية وإنما إلى حماية الأرواح.
ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن توفر لها حماية فعلية من أي دولة.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت استهدافًا مباشرًا لأسطول الصمود العالمي، إذ أفاد منظموه بأن طائرات مسيرة هاجمت، ليلة الأربعاء، السفن المدنية التابعة له في المياه الدولية قرب جزيرة جافدوس اليونانية، على بُعد نحو 30 ميلًا بحريًا من السواحل. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية، فقد أُلقيت متفجرات من تلك الطائرات على 11 سفينة ضمن الأسطول، ما ألحق أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات بشرية.
وأفادت مصادر إعلامية أن ما لا يقل عن 13 انفجارًا دوّى في محيط القوارب، بالتزامن مع تشويش في الاتصالات صعّب من تنسيق الحركة بين الطواقم.
وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.