مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي

مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده سترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن مهمته ذات طابع إنساني بحت ولا تشكل... 25.09.2025

غزة

وأوضح ألباريس، أن السفينة الحربية الإسبانية المرافقة للأسطول تم تخصيصها لحماية المواطنين الإسبان المشاركين، مضيفاً أن بلاده استجابت أيضاً لطلب بلجيكا بحماية رعاياها على متن الأسطول، في وقت تجري فيه محادثات مع أيرلندا ودول أوروبية أخرى بهذا الشأن.ويأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات من عدة حكومات لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود من هجوم إسرائيلي محتمل، وفق ما أعلنته إدارة الأسطول في وقت سابق.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن توفر لها حماية فعلية من أي دولة.وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.

غزة

2025

الأخبار

سبوتنيك عربي

غزة