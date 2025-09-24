https://sarabic.ae/20250924/دولة-أوروبية-ترسل-فرقاطة-حربية-لحماية-أسطول-صمود-غزة-بعد-تعرضه-لهجوم-1105212546.html

دولة أوروبية ترسل فرقاطة حربية لحماية "أسطول صمود غزة" بعد تعرضه لهجوم

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، إرسال الفرقاطة الحربية "فاسان" لتقديم الدعم والحماية لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم أثناء... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

إيطاليا

غزة

وأدان كروزيتو بشدة الهجوم الذي استهدف القوارب التي تضم مواطنين إيطاليين، بينهم نواب وأعضاء في البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن هوية المهاجمين لم تُحدد بعد، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).وأكد الوزير أن السلطات الإيطالية أخطرت الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا، والسفارة الإيطالية في تل أبيب، ووحدة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية، بهذا التحرك.من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات الإسرائيلية بضمان الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ الحذر المطلق في أي عمليات عسكرية. كما طلب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، من السفارة في تل أبيب جمع المعلومات اللازمة وتكرار المطالبة بحماية الأفراد على متن الأسطول، حسبما أوردت وكالة أنباء غربية. وكانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية قد شنت، فجر اليوم الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن من "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة.وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير الأسطول، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول"، مضيفة أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.وفي بيان لاحق، أكد الأسطول أن 715 ميلا بحريا تفصله عن سواحل غزة، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.

إيطاليا

غزة

