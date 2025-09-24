https://sarabic.ae/20250924/دولة-أوروبية-ترسل-فرقاطة-حربية-لحماية-أسطول-صمود-غزة-بعد-تعرضه-لهجوم-1105212546.html
دولة أوروبية ترسل فرقاطة حربية لحماية "أسطول صمود غزة" بعد تعرضه لهجوم
دولة أوروبية ترسل فرقاطة حربية لحماية "أسطول صمود غزة" بعد تعرضه لهجوم
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، إرسال الفرقاطة الحربية "فاسان" لتقديم الدعم والحماية لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم أثناء... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T14:53+0000
2025-09-24T14:53+0000
2025-09-24T14:53+0000
إيطاليا
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f0f3e52825ac47a877ddb5dff72562b.jpg
وأدان كروزيتو بشدة الهجوم الذي استهدف القوارب التي تضم مواطنين إيطاليين، بينهم نواب وأعضاء في البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن هوية المهاجمين لم تُحدد بعد، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).وأكد الوزير أن السلطات الإيطالية أخطرت الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا، والسفارة الإيطالية في تل أبيب، ووحدة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية، بهذا التحرك.من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات الإسرائيلية بضمان الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ الحذر المطلق في أي عمليات عسكرية. كما طلب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، من السفارة في تل أبيب جمع المعلومات اللازمة وتكرار المطالبة بحماية الأفراد على متن الأسطول، حسبما أوردت وكالة أنباء غربية. وكانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية قد شنت، فجر اليوم الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن من "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة.وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير الأسطول، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول"، مضيفة أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.وفي بيان لاحق، أكد الأسطول أن 715 ميلا بحريا تفصله عن سواحل غزة، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.
https://sarabic.ae/20250922/وزارة-الخارجية-إسبانيا-تهدد-بالرد-على-أي-عمل-إسرائيلي-ضد-أسطول-الحرية-1105146180.html
https://sarabic.ae/20250912/مشاركة-في-أسطول-الصمود-العالمي-وجود-سفن-تحمل-نشطاء-ومساعدات-إنسانية-يحرج-إسرائيل-1104798867.html
إيطاليا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c5a3be5cdbdccdea229223dd12038d84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيطاليا, غزة, أخبار العالم الآن
إيطاليا, غزة, أخبار العالم الآن
دولة أوروبية ترسل فرقاطة حربية لحماية "أسطول صمود غزة" بعد تعرضه لهجوم
أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، إرسال الفرقاطة الحربية "فاسان" لتقديم الدعم والحماية لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم أثناء محاولته كسر الحصار على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية.
وأدان كروزيتو بشدة الهجوم الذي استهدف القوارب التي تضم مواطنين إيطاليين، بينهم نواب وأعضاء في البرلمان الأوروبي
، مؤكداً أن هوية المهاجمين لم تُحدد بعد، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
وأشار إلى أن الفرقاطة "فاسان"، التي كانت تبحر شمال جزيرة كريت اليونانية، تلقت أوامر بالتوجه فوراً إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وإجراء عمليات إنقاذ محتملة.
وأكد الوزير أن السلطات الإيطالية أخطرت الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا
، والسفارة الإيطالية في تل أبيب، ووحدة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية، بهذا التحرك.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات الإسرائيلية بضمان الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ الحذر المطلق في أي عمليات عسكرية.
كما طلب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، من السفارة في تل أبيب جمع المعلومات اللازمة وتكرار المطالبة بحماية الأفراد على متن الأسطول، حسبما أوردت وكالة أنباء غربية.
وكانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية قد شنت، فجر اليوم الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن من "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة
.
وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير الأسطول، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول"، مضيفة أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.
وذكرت اللجنة، أن "إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل"، معتبرة أن "أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي".
وفي بيان لاحق، أكد الأسطول أن 715 ميلا بحريا تفصله عن سواحل غزة، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.