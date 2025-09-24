https://sarabic.ae/20250924/تونس-وقفة-احتجاجية-للتنديد-باستهداف-أسطول-الصمود-العالمي-صور-1105225663.html

تونس.. وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف أسطول الصمود العالمي.. فيديو وصور

نفذ عشرات التونسيين، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس للتنديد باستهداف أسطول الصمود العالمي. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وكان أسطول الصمود العالمي قد تعرض الليلة الماضية لاستهداف عبر المسيرات، في اعتداء يشكل تهديدا مباشرا للأسطول.وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، طالب المشاركون في الوقفة بتوفير حماية دولية للأسطول الذي يبحر حاليا قبالة السواحل اليونانية في اتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.يشار إلى أنه تم تفعيل بروتوكول الطوارئ مساء أمس على كلّ سفن الأسطول العالمي بعد أن قامت طائرات مسيّرة بالتحليق فوق الأسطول وإطلاق مقذوفات وقنابل صوتية على بعض السفن.وعقب هذه التهديدات أعلن الأسطول صباح اليوم عن وصول سفينة النجدة والإنقاذ الإيطالية لتقديم الدعم اللازم للمشاركين.وكان أسطول الصمود العالمي، طالب في بيان سابق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي لديها رعايا على متن سفن الأسطول بضمان وتسهيل الحماية الفعالة فورا، بما في ذلك المرافقة البحرية، ومراقبون دبلوماسيون معتمدون، ووجود علني ودولي للحماية، حتى يتمكن الأسطول من المضي قدماً بأمان، وتستمر المهمة دون عوائق.وكانت الطائرات المسيرة الإسرائيلية قد شنت، فجر اليوم الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن من "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة.وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير الأسطول، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول"، مضيفة أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.وذكرت اللجنة، أن "إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل"، معتبرة أن "أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي".وفي بيان لاحق، أكد الأسطول أن 715 ميلا بحريا تفصله عن سواحل غزة، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.

