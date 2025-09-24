ناشط تونسي على متن "أسطول الصمود": تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ناشط تونسي على متن "أسطول الصمود": تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية
ناشط تونسي على متن "أسطول الصمود": تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية
سبوتنيك عربي
وأشار الهنشيري، الذي يبحر ضمن الأسطول على متن سفينة تحمل اسم "دير ياسين" إلى أن الأسطول تعرض ليلة أمس لتحليق كثيف من الطائرات المسيرة. وبيّن أنه تم إلقاء قنابل دخانية على أربع سفن دون تسجيل أي خسائر بشرية، تلتها قنابل صوتية متقطعة على فترات واستمرت العملية نحو خمس ساعات. وأكد الهنشيري أن الأسطول سيواصل مساره لكسر الحصار عن قطاع غزة وإتمام مهمته، مشددًا على أن هذه التهديدات لن تثنيهم أو تحبط عزائمهم.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما. ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
https://sarabic.ae/20250924/دولة-أوروبية-ترسل-فرقاطة-حربية-لحماية-أسطول-صمود-غزة-بعد-تعرضه-لهجوم-1105212546.html
https://sarabic.ae/20250922/وزارة-الخارجية-إسبانيا-تهدد-بالرد-على-أي-عمل-إسرائيلي-ضد-أسطول-الحرية-1105146180.html
أخبار تونس اليوم
غزة
ناشط تونسي على متن "أسطول الصمود": تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية

أكد الناشط التونسي وعضو الهيئة التنسيقية لـ"أسطول الصمود العالمي"، غسان الهنشيري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الأسطول يبحر حاليًا قبالة السواحل اليونانية وماضٍ في تحقيق مهمته الإنسانية وهي كسر الحصار المفروض على قطاع غزة مهما كانت التهديدات التي يتعرض لها الأسطول من الجيش الإسرائيلي.
وأشار الهنشيري، الذي يبحر ضمن الأسطول على متن سفينة تحمل اسم "دير ياسين" إلى أن الأسطول تعرض ليلة أمس لتحليق كثيف من الطائرات المسيرة.
دولة أوروبية ترسل فرقاطة حربية لحماية "أسطول صمود غزة" بعد تعرضه لهجوم
14:53 GMT
وبيّن أنه تم إلقاء قنابل دخانية على أربع سفن دون تسجيل أي خسائر بشرية، تلتها قنابل صوتية متقطعة على فترات واستمرت العملية نحو خمس ساعات.

وأضاف أنه تم تفعيل بروتوكول الطوارئ على متن جميع السفن خلال الحادثة، مؤكدًا أن هذا الاستهداف كان متوقعًا ويهدف إلى تخويف وتهديد المشاركين في الأسطول.

وأكد الهنشيري أن الأسطول سيواصل مساره لكسر الحصار عن قطاع غزة وإتمام مهمته، مشددًا على أن هذه التهديدات لن تثنيهم أو تحبط عزائمهم.
وتوقع الهنشيري الدخول إلى سواحل قطاع غزة خلال خمسة أو ستة أيام في صورة ما لم تحصل أي تطورات مناخية طارئة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
الخارجية الإسبانية: مدريد تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي"
22 سبتمبر, 22:31 GMT
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
