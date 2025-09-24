https://sarabic.ae/20250924/ناشط-تونسي-على-متن-أسطول-الصمود-تهديدات-الطائرات-المسيرة-لن-توقف-مهمتنا-الإنسانية-1105219578.html

ناشط تونسي على متن "أسطول الصمود": تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية

أكد الناشط التونسي وعضو الهيئة التنسيقية لـ"أسطول الصمود العالمي"، غسان الهنشيري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الأسطول يبحر حاليًا قبالة السواحل...

غزة

وأشار الهنشيري، الذي يبحر ضمن الأسطول على متن سفينة تحمل اسم "دير ياسين" إلى أن الأسطول تعرض ليلة أمس لتحليق كثيف من الطائرات المسيرة. وبيّن أنه تم إلقاء قنابل دخانية على أربع سفن دون تسجيل أي خسائر بشرية، تلتها قنابل صوتية متقطعة على فترات واستمرت العملية نحو خمس ساعات. وأكد الهنشيري أن الأسطول سيواصل مساره لكسر الحصار عن قطاع غزة وإتمام مهمته، مشددًا على أن هذه التهديدات لن تثنيهم أو تحبط عزائمهم.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما. ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

