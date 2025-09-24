https://sarabic.ae/20250924/أسطول-الصمود-العالمي-حكومات-تحذر-مشاركين-في-الأسطول-من-هجوم-إسرائيلي-وشيك-1105229056.html

أسطول الصمود العالمي: حكومات تحذر مشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك

أعلن أسطول الصمود العالمي، صباح اليوم الخميس، أن المشاركون على متن سفن الأسطول تلقوا اتصالات من حكوماتهم تحذر من أن إسرائيل تستعد لتصعيد الهجوم على أسطولنا. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال أسطول الصمود العالمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن تحذيرات صدرت عن حكومات لوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا، مضيفا أن "الوضع لا يزال يتطور بينما نعمل على التحقق من هذه التحذيرات".وأمس الأربعاء، أعلنت إسبانيا وإيطاليا، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، إن مهمة السفينة تقتصر على تقديم الدعم والمساعدة وعمليات الإنقاذ إذا لزم الأمر"، فيما أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن بلادها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية وإنما إلى حماية الأرواح.ويُعد إرسال سفن إسبانية وإيطالية سابقة في التعامل الأوروبي مع المبادرات الشعبية الدولية المتجهة إلى غزة، حيث قوبلت القوافل البحرية في السنوات الماضية بالاعتراض أو الاستهداف، من دون أن تُوفَّر لها حماية فعلية من أي دولة.وكانت الساعات الماضية قد شهدت استهدافًا مباشرًا لأسطول الصمود العالمي، إذ أفاد منظموه بأن طائرات مسيّرة هاجمت، ليلة الأربعاء، السفن المدنية التابعة له في المياه الدولية قرب جزيرة جافدوس اليونانية، على بُعد نحو 30 ميلًا بحريًا من السواحل. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية، فقد أُلقيت متفجرات من تلك الطائرات على 11 سفينة ضمن الأسطول، ما ألحق أضرارًا مادية من دون وقوع إصابات بشرية.وأفادت مصادر إعلامية أن ما لا يقل عن 13 انفجارًا دوّى في محيط القوارب، بالتزامن مع تشويش في الاتصالات صعّب من تنسيق الحركة بين الطواقم.وأكد ناشطون مشاركون في الأسطول أن الطائرات المسيرة ألقت أجسامًا مجهولة على بعض السفن، ما تسبب بتهشم في الهياكل والأشرعة، بينما تحدّث مشاركون آخرون عن استخدام ما يُحتمل أن يكون “قنابل صوتية” لإحداث أثر نفسي، من دون أن يتسنّى تأكيد ذلك بشكل مستقل.

