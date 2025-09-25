https://sarabic.ae/20250925/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـأسطول-الصمود-بكسر-الحصار-البحري-على-غزة-1105259185.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح لما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات نشرها ساعر عبر منصة "إكس"، حيث اتهم الأسطول بالسعي لـ"استفزاز إسرائيل وخدمة حركة حماس"، مشيرا إلى رفضه اقتراحا إيطاليا كان مقبولاً من تل أبيب.وأوضح الوزير أن الاقتراح الإيطالي تضمن تفريغ حمولة المساعدات الإنسانية في ميناء قبرصي، على أن تُنقل لاحقا إلى غزة عبر الطرق المتفق عليها، مؤكدًا أن رفض القائمين على الأسطول لهذا الاقتراح "يثبت أن هدفهم ليس إنسانيًا بحتا".وشدد ساعر على أن إسرائيل "لن تسمح للأسطول بدخول منطقة قتال نشط، ولن تسمح باختراق الحصار البحري" على القطاع.يذكر أن "أسطول الصمود العالمي" هو مبادرة للمجتمع المدني يشارك فيها مواطنون من عدة دول، وتهدف إلى كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة مباشرة عبر الطريق البحري.أعلنت إسبانيا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.

