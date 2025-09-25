عربي
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح لما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات نشرها ساعر عبر منصة "إكس"، حيث اتهم الأسطول بالسعي لـ"استفزاز إسرائيل وخدمة حركة حماس"، مشيرا إلى رفضه اقتراحا إيطاليا كان مقبولاً من تل أبيب.وأوضح الوزير أن الاقتراح الإيطالي تضمن تفريغ حمولة المساعدات الإنسانية في ميناء قبرصي، على أن تُنقل لاحقا إلى غزة عبر الطرق المتفق عليها، مؤكدًا أن رفض القائمين على الأسطول لهذا الاقتراح "يثبت أن هدفهم ليس إنسانيًا بحتا".وشدد ساعر على أن إسرائيل "لن تسمح للأسطول بدخول منطقة قتال نشط، ولن تسمح باختراق الحصار البحري" على القطاع.يذكر أن "أسطول الصمود العالمي" هو مبادرة للمجتمع المدني يشارك فيها مواطنون من عدة دول، وتهدف إلى كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة مباشرة عبر الطريق البحري.أعلنت إسبانيا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
 وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح لما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات نشرها ساعر عبر منصة "إكس"، حيث اتهم الأسطول بالسعي لـ"استفزاز إسرائيل وخدمة حركة حماس"، مشيرا إلى رفضه اقتراحا إيطاليا كان مقبولاً من تل أبيب.
وأوضح الوزير أن الاقتراح الإيطالي تضمن تفريغ حمولة المساعدات الإنسانية في ميناء قبرصي، على أن تُنقل لاحقا إلى غزة عبر الطرق المتفق عليها، مؤكدًا أن رفض القائمين على الأسطول لهذا الاقتراح "يثبت أن هدفهم ليس إنسانيًا بحتا".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الرئيس المصري يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة
14:40 GMT
وشدد ساعر على أن إسرائيل "لن تسمح للأسطول بدخول منطقة قتال نشط، ولن تسمح باختراق الحصار البحري" على القطاع.
يذكر أن "أسطول الصمود العالمي" هو مبادرة للمجتمع المدني يشارك فيها مواطنون من عدة دول، وتهدف إلى كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة مباشرة عبر الطريق البحري.
أعلنت إسبانيا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، أنهما قررتا إرسال سفن حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة في المياه الدولية.
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أسطول الصمود العالمي: حكومات تحذر مشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك
أمس, 22:45 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سفينة ستبحر من قاعدة كارتاخينا البحرية يوم الخميس، وستكون مهمتها الأساسية توفير الحماية والمساعدة الطارئة في حال تعرضت سفن الأسطول لأي اعتداء جديد".
وأضاف سانشيز، أن "تحرك بلاده يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدًا أن "مدريد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد حياة مئات الناشطين الدوليين".
وجاء الموقف الإسباني بعد خطوة مشابهة من الحكومة الإيطالية، التي أعلنت إرسال فرقاطة بحرية تُدعى "فاسان" إلى موقع الأسطول في شرق المتوسط.
