قيادي في "حماس": مستعدون للخروج من حكم غزة

قال القيادي في حركة "حماس"، غازي حمد، اليوم الجمعة، إن الحركة الفلسطينية مستعدة للخروج من الحكم في قطاع غزة. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "معا"، صباح اليوم الجمعة، عن غازي حمد، أن "الحركة جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يمكنكم استبعاد حماس. ولكن كما قلت مرارا وتكرارا بشأن حكم غزة، نحن مستعدون للخروج من حكم غزة. ليس لدينا مشكلة في هذا".وبشأن الاقتراح الأمريكي الأخير، الذي يدعو "حماس" إلى إطلاق سراح كل الأسرى والرهائن، أحياء وأمواتا، مقابل الآلاف من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار فوري وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قال حمد: "أصررنا على الالتزام بالصفقة الشاملة، بإعادة جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا. وقلنا بصراحة إننا نستطيع إعادتهم خلال 24 ساعة، لكن إسرائيل رفضت".وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".وأضافت بوابة "أكسيوس" أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس"، وقال ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية .وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، يوم الثلاثاء، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

