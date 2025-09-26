منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/منظمة-التحرير-الفلسطينية-عن-ترأس-توني-بلير-لغزة-لن-نقبل-بـبريمر-جديد-في-القطاع-1105310946.html
منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع
منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع
سبوتنيك عربي
علق الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تقارير تولي توني بلير، إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T19:19+0000
2025-09-26T19:19+0000
حصري
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/55/1013455524_0:326:1824:1352_1920x0_80_0_0_b0d1ccd0c664cc66937a5a2fbef8b1f0.jpg
وقال في تصريحات لـ "سبوتيك"، إنها مجرد تقارير صحفية غير دقيقة، مؤكدا أن جوهر المقترح الأمريكي لم يتناول أي تفاصيل تتعلق بمن سيرأس اللجنة الدولية في قطاع غزة.وتابع: "نحن سمعنا من كل المصادر العربية التي شاركت في الاجتماعين، الأول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والثاني مع مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث نوقشت عناصر الخطة ولم يذكر هذا الموضوع، وإنما عناصر الخطة المقترحة تحتوي على بعض العناصر من مقترح بلير السابق".ويرى مجدلاني، أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا بحكم أجنبي لقطاع غزة، ولن يوافقوا على وجود "بريمر" آخر ليحكم غزة، هناك حكومة فلسطينية شرعية معترف بها من كل دول العالم، والدول تعترف بدولة فلسطين بشكل متتابع، وهذا الأمر غير مقبول.وأكد أن الخطة الأمريكية لم تعرض عليهم بشكل رسمي، من أجل تقديم الرأي، لكنهم في كل الأحوال مع كل ما يمكن أن يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وعملية تبادل الأسرى.وأنهى حديثه قائلا: "من حيث المبدأ نحن مع وقف الحرب الإسرائيلية بكل الطرق، لكن تعيين توني بلير أو غيره، غير مقبول، وسنقف أمام هذه المخططات بكل جدية".وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون القطاع بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.وبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام نقلا عن صحيفة أمريكية، فإنه تم طرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".وأكدت تقارير أن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته رئاسة الوزراء البريطانية، يعمل منذ أشهر عدة بشكل فردي على الترويج لخطة لإنشاء "وصاية دولية" لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة تسعى لأن يلعب المسؤول البريطاني السابق دورا في الترتيبات الانتقالية في غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مكبرات-صوت-لبث-خطاب-نتنياهو-في-غزة-فيديو-1105303838.html
https://sarabic.ae/20250926/ترامب-الاتفاق-بشأن-وقف-الحرب-في-غزة-وعودة-الرهائن-بات-وشيكا---عاجل-1105302470.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/55/1013455524_0:155:1824:1523_1920x0_80_0_0_da70a28c99c1e8b9e9c4397f8a2c5033.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع

19:19 GMT 26.09.2025
© Sputnik . Dmitryi Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورتوني بلير
توني بلير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik . Dmitryi Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تقارير تولي توني بلير، إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتيك"، إنها مجرد تقارير صحفية غير دقيقة، مؤكدا أن جوهر المقترح الأمريكي لم يتناول أي تفاصيل تتعلق بمن سيرأس اللجنة الدولية في قطاع غزة.
وتابع: "نحن سمعنا من كل المصادر العربية التي شاركت في الاجتماعين، الأول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والثاني مع مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث نوقشت عناصر الخطة ولم يذكر هذا الموضوع، وإنما عناصر الخطة المقترحة تحتوي على بعض العناصر من مقترح بلير السابق".
ويرى مجدلاني، أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا بحكم أجنبي لقطاع غزة، ولن يوافقوا على وجود "بريمر" آخر ليحكم غزة، هناك حكومة فلسطينية شرعية معترف بها من كل دول العالم، والدول تعترف بدولة فلسطين بشكل متتابع، وهذا الأمر غير مقبول.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر مكبرات صوت لبث خطاب نتنياهو في غزة... فيديو
15:06 GMT
وأكد أن الخطة الأمريكية لم تعرض عليهم بشكل رسمي، من أجل تقديم الرأي، لكنهم في كل الأحوال مع كل ما يمكن أن يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وعملية تبادل الأسرى.
وأنهى حديثه قائلا: "من حيث المبدأ نحن مع وقف الحرب الإسرائيلية بكل الطرق، لكن تعيين توني بلير أو غيره، غير مقبول، وسنقف أمام هذه المخططات بكل جدية".
وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون القطاع بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.
وبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام نقلا عن صحيفة أمريكية، فإنه تم طرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".
وأكدت تقارير أن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته رئاسة الوزراء البريطانية، يعمل منذ أشهر عدة بشكل فردي على الترويج لخطة لإنشاء "وصاية دولية" لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة تسعى لأن يلعب المسؤول البريطاني السابق دورا في الترتيبات الانتقالية في غزة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
ترامب: الاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة وعودة الرهائن بات وشيكا
14:24 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала