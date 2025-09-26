https://sarabic.ae/20250926/منظمة-التحرير-الفلسطينية-عن-ترأس-توني-بلير-لغزة-لن-نقبل-بـبريمر-جديد-في-القطاع-1105310946.html

منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع

منظمة التحرير الفلسطينية عن ترأس توني بلير لغزة: لن نقبل بـ"بريمر" جديد في القطاع

سبوتنيك عربي

علق الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تقارير تولي توني بلير، إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T19:19+0000

2025-09-26T19:19+0000

2025-09-26T19:19+0000

حصري

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/55/1013455524_0:326:1824:1352_1920x0_80_0_0_b0d1ccd0c664cc66937a5a2fbef8b1f0.jpg

وقال في تصريحات لـ "سبوتيك"، إنها مجرد تقارير صحفية غير دقيقة، مؤكدا أن جوهر المقترح الأمريكي لم يتناول أي تفاصيل تتعلق بمن سيرأس اللجنة الدولية في قطاع غزة.وتابع: "نحن سمعنا من كل المصادر العربية التي شاركت في الاجتماعين، الأول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والثاني مع مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث نوقشت عناصر الخطة ولم يذكر هذا الموضوع، وإنما عناصر الخطة المقترحة تحتوي على بعض العناصر من مقترح بلير السابق".ويرى مجدلاني، أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا بحكم أجنبي لقطاع غزة، ولن يوافقوا على وجود "بريمر" آخر ليحكم غزة، هناك حكومة فلسطينية شرعية معترف بها من كل دول العالم، والدول تعترف بدولة فلسطين بشكل متتابع، وهذا الأمر غير مقبول.وأكد أن الخطة الأمريكية لم تعرض عليهم بشكل رسمي، من أجل تقديم الرأي، لكنهم في كل الأحوال مع كل ما يمكن أن يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وعملية تبادل الأسرى.وأنهى حديثه قائلا: "من حيث المبدأ نحن مع وقف الحرب الإسرائيلية بكل الطرق، لكن تعيين توني بلير أو غيره، غير مقبول، وسنقف أمام هذه المخططات بكل جدية".وقالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون القطاع بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.وبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام نقلا عن صحيفة أمريكية، فإنه تم طرح اسم بلير لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".وأكدت تقارير أن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته رئاسة الوزراء البريطانية، يعمل منذ أشهر عدة بشكل فردي على الترويج لخطة لإنشاء "وصاية دولية" لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وأن الولايات المتحدة تسعى لأن يلعب المسؤول البريطاني السابق دورا في الترتيبات الانتقالية في غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع إخباري أمريكي.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مكبرات-صوت-لبث-خطاب-نتنياهو-في-غزة-فيديو-1105303838.html

https://sarabic.ae/20250926/ترامب-الاتفاق-بشأن-وقف-الحرب-في-غزة-وعودة-الرهائن-بات-وشيكا---عاجل-1105302470.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن