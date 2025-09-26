https://sarabic.ae/20250926/ترامب-الاتفاق-بشأن-وقف-الحرب-في-غزة-وعودة-الرهائن-بات-وشيكا---عاجل-1105302470.html
ترامب: الاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة وعودة الرهائن بات وشيكا - عاجل
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة وعودة الرهائن بات وشيكا. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين: "يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة... أعتقد أن هذا الاتفاق سيعيد الرهائن وينهي الحرب".
