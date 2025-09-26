انسحاب جماعي لوفود دول عدة قبيل كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250926/انسحاب-جماعي-لوفود-دول-عدة-قبيل-كلمة-نتنياهو-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو-1105298368.html
انسحاب جماعي لوفود دول عدة قبيل كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
انسحاب جماعي لوفود دول عدة قبيل كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب وفود دول عدة، قبيل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T13:47+0000
2025-09-26T13:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/34/1013583450_0:183:2905:1817_1920x0_80_0_0_2dc2e9924aafe9ab5d828dd2e20006dd.jpg
وغادر عدد من الوفود وممثلي عدد كبير من الدول القاعة فور دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين.بسرعة البرق... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة مليون دولار... فيديوفي حادثة غريبة... بقرة تهاجم متجر حلويات في أذربيجان والشرطة تتدخل.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/34/1013583450_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_5719665e1292b41f7326644b156c811d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

انسحاب جماعي لوفود دول عدة قبيل كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو

13:47 GMT 26.09.2025
© RIA Novosti . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© RIA Novosti . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب وفود دول عدة، قبيل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وغادر عدد من الوفود وممثلي عدد كبير من الدول القاعة فور دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين.
بسرعة البرق... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة مليون دولار... فيديو
في حادثة غريبة... بقرة تهاجم متجر حلويات في أذربيجان والشرطة تتدخل.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала