انسحاب جماعي لوفود دول عدة قبيل كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب وفود دول عدة، قبيل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
نادي الفيديو
وغادر عدد من الوفود وممثلي عدد كبير من الدول القاعة فور دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين.
