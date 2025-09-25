https://sarabic.ae/20250925/في-حادثة-غريبة-بقرة-تهاجم-متجر-حلويات-في-أذربيجان-والشرطة-تتدخل-فيديو--1105275539.html
في حادثة غريبة... بقرة تهاجم متجر حلويات في أذربيجان والشرطة تتدخل.. فيديو
في حادثة غريبة شهدتها مدينة غنجة الأذربيجانية، اقتحمت بقرة متجرًا لبيع الحلويات بعدما هاجمت الباب الزجاجي وكسرت أجزاءً منه، قبل أن تهاجم عددًا من الموظفين داخل...
2025-09-25T20:44+0000
2025-09-25T20:44+0000
2025-09-25T20:44+0000
وأفادت مصادر محلية أن عدداً من عمال المتجر أُصيبوا بجروح متفاوتة جراء الهجوم، ما استدعى تدخل الشرطة، التي اضطرت إلى إطلاق النار على الحيوان للسيطرة على الموقف.وبدأت التحقيقات لمعرفة كيفية وصول البقرة إلى المتجر والظروف المحيطة بالحادث غير المعتاد.
الأخبار
ar_EG
في حادثة غريبة شهدتها مدينة غنجة الأذربيجانية، اقتحمت بقرة متجرًا لبيع الحلويات بعدما هاجمت الباب الزجاجي وكسرت أجزاءً منه، قبل أن تهاجم عددًا من الموظفين داخل المتجر مستخدمة قرنيها.
وأفادت مصادر محلية أن عدداً من عمال المتجر أُصيبوا بجروح متفاوتة جراء الهجوم، ما استدعى تدخل الشرطة، التي اضطرت إلى إطلاق النار على الحيوان للسيطرة على الموقف.
وبدأت التحقيقات لمعرفة كيفية وصول البقرة إلى المتجر والظروف المحيطة بالحادث غير المعتاد.