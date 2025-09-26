https://sarabic.ae/20250926/بسرعة-البرق-لصوص-يسرقون-مجوهرات--بقيمة-مليون-دولار-فيديو-1105291483.html

بسرعة البرق... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة مليون دولار... فيديو

بسرعة البرق... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة مليون دولار... فيديو

سبوتنيك عربي

أظهر مقطع فيديو حشدا كبيرا من اللصوص الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء، وهم يقتحمون متجرًا للمجوهرات في كاليفورنيا، ويسرقون بضائع تقدر قيمتها بنحو مليون دولار... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T11:02+0000

2025-09-26T11:02+0000

2025-09-26T11:02+0000

نادي الفيديو

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105291293_149:0:1081:524_1920x0_80_0_0_ff06e751d7db55f91dc866219c5620e0.png

لقد استخدموا المطارق وأدوات أخرى لتحطيم خزائن العرض وسرقة المجوهرات، ثم أطلقوا النار على طريقهم للخروج عندما حاول باب أمني الإغلاق في الداخل تلقائيًا.وقالت الشرطة إن الهجوم كان من المرجح أنه تم التخطيط له قبل أيام، حيث وصل المشتبه بهم في ست مركبات منفصلة وأوقفوها في موقف للسيارات على بعد 100 قدم من مدخل المتجر.وقال قائد الشرطة دينتون كارلسون لصحيفة "دانفيل سان رامون"، إن رجال الشرطة ركزوا على مطاردة إحدى السيارات "بسرعة تجاوزت 100 ميل في الساعة" .ومع ذلك، كانت طائرة دون طيار متخصصة بالتقاط الكثير من الأدلة.وألقت الشرطة القبض منذ ذلك الحين على سبعة مشتبه بهم، من بينهم قاصر، في مداهمتين منفصلتين في أوكلاند ومدينة دبلن القريبة في ولاية كاليفورنيا.وقالت الشرطة إن المشتبه بهم، وجميعهم من أوكلاند، تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عاما، ويشتبه في تورطهم في جرائم مماثلة.تم استرداد سلاحين ناريين وبعض المجوهرات المسروقة التي يعتقد أنها سقطت أو تم التخلص منها أثناء الهروب، في حين تم الإبلاغ عن سرقة العديد من المركبات المستخدمة في السرقة، وفقًا للشرطة.وتعرّض المتجر نفسه لهجوم مماثل في مارس/آذار 2023، حيث اقتحم سبعة لصوص ملثمين المتجر وسرقوا نحو 1.1 مليون دولار من الساعات والقلائد. وأُلقي القبض على المشتبه بهم لاحقًا بعد العثور على جهاز تتبع GPS مخبأ داخل ساعة رولكس مسروقة.مشهد سريالي في البرازيل..عمود غبار يغطي مدينة بأكملها..فيديو

https://sarabic.ae/20250924/انهيار-أرضي-يدمر-شارعا-رئيسيا-في-بانكوك-فيديو-1105211849.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية