بسرعة البرق... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة مليون دولار... فيديو
أظهر مقطع فيديو حشدا كبيرا من اللصوص الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء، وهم يقتحمون متجرًا للمجوهرات في كاليفورنيا، ويسرقون بضائع تقدر قيمتها بنحو مليون دولار في دقيقة واحدة فقط.
لقد استخدموا المطارق وأدوات أخرى لتحطيم خزائن العرض وسرقة المجوهرات، ثم أطلقوا النار على طريقهم للخروج عندما حاول باب أمني الإغلاق في الداخل تلقائيًا.
لم يمكث أفراد العصابة في الداخل أكثر من دقيقة وعشرين ثانية، وفقًا لصحيفة "دانفيل سان رامون". وحددت الشرطة هوية 23 مشتبهًا بهم على الأقل، لكن شهود العيان قالوا إن عددهم وصل إلى 30.
وقالت الشرطة إن الهجوم كان من المرجح أنه تم التخطيط له قبل أيام، حيث وصل المشتبه بهم في ست مركبات منفصلة وأوقفوها في موقف للسيارات على بعد 100 قدم من مدخل المتجر.
وقال قائد الشرطة دينتون كارلسون لصحيفة "دانفيل سان رامون"، إن رجال الشرطة ركزوا على مطاردة إحدى السيارات "بسرعة تجاوزت 100 ميل في الساعة" .
وقال رئيس الشرطة إن المطاردة انتهت "بسبب الخطر الكامن على الجمهور"، حيث قاد المجرمين في الاتجاه المعاكس لحركة المرور القادمة.
ومع ذلك، كانت طائرة دون طيار متخصصة بالتقاط الكثير من الأدلة.
وألقت الشرطة القبض منذ ذلك الحين على سبعة مشتبه بهم، من بينهم قاصر، في مداهمتين منفصلتين في أوكلاند ومدينة دبلن القريبة في ولاية كاليفورنيا.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم، وجميعهم من أوكلاند، تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عاما، ويشتبه في تورطهم في جرائم مماثلة.
تم استرداد سلاحين ناريين وبعض المجوهرات المسروقة التي يعتقد أنها سقطت أو تم التخلص منها أثناء الهروب، في حين تم الإبلاغ عن سرقة العديد من المركبات المستخدمة في السرقة، وفقًا للشرطة.
وتعرّض المتجر نفسه لهجوم مماثل في مارس/آذار 2023، حيث اقتحم سبعة لصوص ملثمين المتجر وسرقوا نحو 1.1 مليون دولار من الساعات والقلائد. وأُلقي القبض على المشتبه بهم لاحقًا بعد العثور على جهاز تتبع GPS مخبأ داخل ساعة رولكس مسروقة.