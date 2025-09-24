https://sarabic.ae/20250924/انهيار-أرضي-يدمر-شارعا-رئيسيا-في-بانكوك-فيديو-1105211849.html
انهيار أرضي يدمر شارعا رئيسيا في بانكوك... فيديو
في حادثة صادمة شهدتها العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الأربعاء، انهار طريق رئيسي بشكل مفاجئ، مما تسبب في ظهور حفرة ضخمة بلغ عمقها نحو 50 مترًا.
ووفقًا لتقارير السلطات، وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث لتجد حفرة هائلة يبلغ عرضها نحو 30 مترًا وطولها 30 مترًا، مع عمق يصل إلى 50 مترًا.ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو ضحايا حتى الآن، وتعمل السلطات على تقييم الأضرار وضمان سلامة المنطقة.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب ميانمار، في مارس/ آذار الماضي، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة.
