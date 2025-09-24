عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
انهيار أرضي يدمر شارعا رئيسيا في بانكوك... فيديو
سبوتنيك عربي
في حادثة صادمة شهدتها العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الأربعاء، انهار طريق رئيسي بشكل مفاجئ، مما تسبب في ظهور حفرة ضخمة بلغ عمقها نحو 50 مترًا. 24.09.2025
ووفقًا لتقارير السلطات، وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث لتجد حفرة هائلة يبلغ عرضها نحو 30 مترًا وطولها 30 مترًا، مع عمق يصل إلى 50 مترًا.ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو ضحايا حتى الآن، وتعمل السلطات على تقييم الأضرار وضمان سلامة المنطقة.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب ميانمار، في مارس/ آذار الماضي، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة.
انهيار أرضي يدمر شارعا رئيسيا في بانكوك... فيديو

14:27 GMT 24.09.2025
في حادثة صادمة شهدتها العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الأربعاء، انهار طريق رئيسي بشكل مفاجئ، مما تسبب في ظهور حفرة ضخمة بلغ عمقها نحو 50 مترًا.
ووفقًا لتقارير السلطات، وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث لتجد حفرة هائلة يبلغ عرضها نحو 30 مترًا وطولها 30 مترًا، مع عمق يصل إلى 50 مترًا.
الحفرة، التي تقع بالقرب من مركز شرطة في المنطقة، لا تزال تتسع، مما يثير قلق السكان والسلطات من احتمال تفاقم الوضع وتأثيره على المناطق المجاورة.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو ضحايا حتى الآن، وتعمل السلطات على تقييم الأضرار وضمان سلامة المنطقة.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب ميانمار، في مارس/ آذار الماضي، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة.
