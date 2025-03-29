زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
14:03 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:30 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250329/زلزال-تايلاند-يطيح-بناطحة-سحاب-عملاقة-1099049789.html
زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة
زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار يوم الجمعة، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة. فريق "سبوتنيك" جمع... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T08:09+0000
2025-03-29T08:09+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049958_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_94ed763b3fb159690777d0576d1feff4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049958_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_dde81047a7d55d174923063c707b6c94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم, زلزال
фото, صور, العالم, زلزال

زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة

08:09 GMT 29.03.2025
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار يوم الجمعة، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة. فريق "سبوتنيك" جمع صورا تظهر موقع الانهيار وآثار الزلزال المدمر.
© Getty Images / Lauren DeCicca

فرق الإنقاذ التايلاندية يصلون إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.

فرق الإنقاذ التايلاندية يصلون إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Lauren DeCicca

فرق الإنقاذ التايلاندية يصلون إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.

© Photo / Screenshot of video

ناطحة سحاب تنهار أثناء وقوع زلزال في بانكوك

ناطحة سحاب تنهار أثناء وقوع زلزال في بانكوك - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / Screenshot of video

ناطحة سحاب تنهار أثناء وقوع زلزال في بانكوك

© AP Photo / Sakchai Lalit

رجال الإنقاذ يحملون أحد المصابين من موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في بانكوك، تايلاند.

رجال الإنقاذ يحملون أحد المصابين من موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Sakchai Lalit

رجال الإنقاذ يحملون أحد المصابين من موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في بانكوك، تايلاند.

© Getty Images / Lauren DeCicca

فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.

فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Lauren DeCicca

فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.

© Getty Images / Lauren DeCicca

امرأة تايلاندية في حالة صدمة وتبكي بجوار مبنى منهار بالقرب من سوق شاتوشاك في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.

امرأة تايلاندية في حالة صدمة وتبكي بجوار مبنى منهار بالقرب من سوق شاتوشاك في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Lauren DeCicca

امرأة تايلاندية في حالة صدمة وتبكي بجوار مبنى منهار بالقرب من سوق شاتوشاك في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.

© Getty Images / Lauren DeCicca

الركام في مكان انهيارناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.

الركام في مكان انهيارناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Lauren DeCicca

الركام في مكان انهيارناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.

© Getty Images / Lauren DeCicca

فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.

فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Lauren DeCicca

فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.

© AP Photo / Sakchai Lalit

موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.

موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Sakchai Lalit

موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала