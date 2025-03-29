https://sarabic.ae/20250329/زلزال-تايلاند-يطيح-بناطحة-سحاب-عملاقة-1099049789.html
زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة
زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار يوم الجمعة، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة. فريق "سبوتنيك" جمع... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T08:09+0000
2025-03-29T08:09+0000
2025-03-29T08:09+0000
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фото, صور, العالم, زلزال
زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار يوم الجمعة، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة. فريق "سبوتنيك" جمع صورا تظهر موقع الانهيار وآثار الزلزال المدمر.
© Getty Images / Lauren DeCicca
فرق الإنقاذ التايلاندية يصلون إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.
فرق الإنقاذ التايلاندية يصلون إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.
© Photo / Screenshot of video
ناطحة سحاب تنهار أثناء وقوع زلزال في بانكوك
ناطحة سحاب تنهار أثناء وقوع زلزال في بانكوك
© AP Photo / Sakchai Lalit
رجال الإنقاذ يحملون أحد المصابين من موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في بانكوك، تايلاند.
رجال الإنقاذ يحملون أحد المصابين من موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في بانكوك، تايلاند.
© Getty Images / Lauren DeCicca
فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.
فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب إثر الزلزال في منطقة شاتوشاك في بانكوك، تايلاند.
© Getty Images / Lauren DeCicca
امرأة تايلاندية في حالة صدمة وتبكي بجوار مبنى منهار بالقرب من سوق شاتوشاك في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.
امرأة تايلاندية في حالة صدمة وتبكي بجوار مبنى منهار بالقرب من سوق شاتوشاك في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.
© Getty Images / Lauren DeCicca
الركام في مكان انهيارناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.
الركام في مكان انهيارناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.
© Getty Images / Lauren DeCicca
فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.
فرق الإنقاذ التايلاندية تصل إلى موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.
© AP Photo / Sakchai Lalit
موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.
موقع انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في منطقة شاتوشاك، بانكوك، تايلاند.