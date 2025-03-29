زلزال تايلاند يطيح بناطحة سحاب عملاقة

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار يوم الجمعة، مما تسبب في هزات قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تمايلت المباني وسقطت ناطحة سحاب عملاقة. فريق "سبوتنيك" جمع صورا تظهر موقع الانهيار وآثار الزلزال المدمر.