مشهد سريالي في البرازيل..عمود غبار يغطي مدينة بأكملها..فيديو
شهدت مدينة لينكويس باوليستا البرازيلية، الواقعة في المناطق الداخلية من ولاية ساو باولو، ظاهرة جوية نادرة ومثيرة، بعدما غطّى السماء عمود ضخم من الغبار، أثار دهشة السكان .
وأعلنت السلطات المحلية أن فرق الدفاع المدني تتابع الوضع ميدانيًا لحماية السكان، وسط تحذيرات من تأثيرات صحية وبيئية محتملة، خاصة على الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن.
Olha o espetáculo que aconteceu em Lençóis Paulista no interior de SP hoje 22/09/25 com a chegada da frente fria.— Bruno Brezenski (@bbbrezenski) September 22, 2025
As rajadas de vento levantaram o pó do solo seco há dias criando uma tempestade de areia, e a chuva vem atrás, vai ser sujeira pra todo lado depois.
Fica esse… pic.twitter.com/rQMYgpEOnw
ووفقًا لتقارير محلية، فإن هبّات الرياح القوية خلال الأيام الماضية رفعت كميات هائلة من الغبار من الأرض الجافة، مكوّنةً ما يشبه العاصفة الرملية التي اجتاحت الأجواء بشكل مفاجئ.
وتعدّ هذه الظاهرة تذكيرًا صارخًا بقوة الطبيعة وتأثيرات تغيّر المناخ والجفاف الذي تشهده بعض المناطق البرازيلية في الآونة الأخيرة.
Mais imagens da tempestade de areia que aconteceu no interior de São Paulo com a chegada da frente fria.— Bruno Brezenski (@bbbrezenski) September 22, 2025
Araçatuba 22/09/2025 pic.twitter.com/Hs1lG3TOD2