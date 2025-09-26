https://sarabic.ae/20250926/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-اليوم-الرابع-من-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105295885.html
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال اليوم الرابع من الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء... 26.09.2025
انسحاب وفود مشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل إلقاء نتنياهو كلمته.
انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
13:03 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 13:08 GMT 26.09.2025)
انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال اليوم الرابع من الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.
انسحاب وفود مشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل إلقاء نتنياهو كلمته.