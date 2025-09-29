https://sarabic.ae/20250929/ماكرون-يعلن-دعمه-خطة-ترامب-للتسوية-في-غزة-1105439643.html
ماكرون يعلن دعمه خطة ترامب للتسوية في غزة
ماكرون يعلن دعمه خطة ترامب للتسوية في غزة
أيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى".وأضاف ماكرون أن "فرنسا مستعدة للمساهمة في حل الصراع، وستراقب وفاء الأطراف بالتزاماتها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه وقبوله لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي قال إنها "تتوافق مع الأهداف العسكرية الإسرائيلية"، على حد قوله.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى".
وأعرب ماكرون عن أمله في أن تطبق إسرائيل خطة السلام، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، "لن يكون أمامها خيار سوى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين والالتزام بالخطة".
وأضاف ماكرون أن "فرنسا مستعدة للمساهمة في حل الصراع، وستراقب وفاء الأطراف بالتزاماتها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه وقبوله لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي قال إنها "تتوافق مع الأهداف العسكرية الإسرائيلية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".