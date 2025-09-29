ماكرون يعلن دعمه خطة ترامب للتسوية في غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يعلن دعمه خطة ترامب للتسوية في غزة
أيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى".وأضاف ماكرون أن "فرنسا مستعدة للمساهمة في حل الصراع، وستراقب وفاء الأطراف بالتزاماتها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه وقبوله لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي قال إنها "تتوافق مع الأهداف العسكرية الإسرائيلية"، على حد قوله.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
https://sarabic.ae/20250929/البيت-الأبيض-ينشر-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--عاجل-1105431733.html
ماكرون يعلن دعمه خطة ترامب للتسوية في غزة

20:55 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
أيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى".

وأعرب ماكرون عن أمله في أن تطبق إسرائيل خطة السلام، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، "لن يكون أمامها خيار سوى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين والالتزام بالخطة".

وأضاف ماكرون أن "فرنسا مستعدة للمساهمة في حل الصراع، وستراقب وفاء الأطراف بالتزاماتها".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
البيت الأبيض ينشر خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
18:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه وقبوله لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي قال إنها "تتوافق مع الأهداف العسكرية الإسرائيلية"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
