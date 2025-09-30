وزير الخارجية القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء حرب غزة لكنها تحتاج توضيحات
16:34 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 16:42 GMT 30.09.2025)
© AP Photo / Pavel Golovkinوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
© AP Photo / Pavel Golovkin
أكد رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، "تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، لكنها تتضمن قضايا تتطلب مزيدًا من التوضيح والتفاوض".
وفي تصريحات لوسيلة إعلام عربية، شدد وزير الخارجية القطري على أن "الدول العربية والإسلامية تبذل جهودًا متواصلة لدعم بقاء الفلسطينيين في أرضهم والوصول إلى حل الدولتين".
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن "المرحلة الحالية تمثل جزءًا من مفاوضات معقدة لا يُتوقع أن تؤدي إلى صيغة مثالية منذ البداية"، لكنه دعا إلى "البناء على المسار الحالي لجعله فعالًا وناجحًا".
وأشار إلى أن "وقف الحرب يُعدّ بندًا واضحًا في الخطة، بينما مسألة الانسحاب تحتاج إلى توضيحات إضافية يجب مناقشتها".
وأضاف أن حركة حماس الفلسطينية، "أبدت تعاملًا مسؤولًا، وتعهدت بدراسة الخطة بعناية، مع ضرورة توافقها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى".
وأكد وزير الخارجية القطري أن "الأولوية القطرية الآن تتركز على إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، ووقف الحرب والمجاعة والقتل والتهجير"، ودعا جميع الأطراف إلى "التعامل مع الخطة بشكل بنّاء لاستغلال فرصة إنهاء النزاع".
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء القطري، لم يصدر رد رسمي حتى الآن من "حماس" على الخطة، التي تتطلب توافقًا بين الفصائل الفلسطينية، على حد قوله.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف البيت الأبيض: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".
وختم: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
