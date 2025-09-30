https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو، لاستعراض عناصر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T12:47+0000
2025-09-30T12:47+0000
2025-09-30T12:47+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103213330_0:0:1600:899_1920x0_80_0_0_21eac4a1f1625d3d0a28eb280b939161.jpg
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد استعرض روبيو خطة إطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة والتي طرحها الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى "تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدي الى وقف الحرب"، كما ثمّن الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، منوها بترحيب مصر بهذه الجهود.وأعرب عبد العاطي، عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الامن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والاسرائيلى.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "ستعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 من غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
https://sarabic.ae/20250930/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الاجتماع-السنوي-الثاني-والعشرين-لنادي-فالداي-للحوار-في-سوتشي-1105452389.html
https://sarabic.ae/20250929/قيادي-في-حماس-عبر-سبوتنيك-خطة-ترامب-لم-تعرض-علينا-ونزع-السلاح-أمر-مستحيل-1105437685.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103213330_82:0:1503:1066_1920x0_80_0_0_c906e2b351d8a49e9ac68b24ed02b581.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو، لاستعراض عناصر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد استعرض روبيو خطة إطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة والتي طرحها الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى "تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدي الى وقف الحرب"، كما ثمّن الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، منوها بترحيب مصر بهذه الجهود.
وأعرب عبد العاطي، عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الامن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والاسرائيلى.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا
، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وتابع: "ستعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 من غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".