مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة

مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة

تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو، لاستعراض عناصر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، فقد استعرض روبيو خطة إطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة والتي طرحها الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى "تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدي الى وقف الحرب"، كما ثمّن الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، منوها بترحيب مصر بهذه الجهود.وأعرب عبد العاطي، عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الامن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والاسرائيلى.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان: "ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "ستعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 من غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

