قيادي في "حماس" عبر "سبوتنيك": خطة ترامب لم تعرض علينا ونزع السلاح أمر مستحيل

أكد قيادي في حركة حماس الفلسطينية،، اليوم الاثنين، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، "لم تُعرض على الحركة بعد"، مشيرًا إلى أن "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف الثمن"، على حد قوله.
وقال القيادي، الذي أعرض عن ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لم تأت بما هو جديد، فمرة جديدة يصورون غزة على أنها ستصبح سويسرا الشرق". وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
أكد قيادي في حركة حماس الفلسطينية،، اليوم الاثنين، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، "لم تُعرض على الحركة بعد"، مشيرًا إلى أن "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف الثمن"، على حد قوله.
وقال القيادي، الذي أعرض عن ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الخطة لم تأت بما هو جديد، فمرة جديدة يصورون غزة على أنها ستصبح سويسرا الشرق".
وتابع: "نزع سلاح المقاومة أمر مستحيل مهما كلف ذلك من أثمان، كما أن هناك أيضًا ثوابت لايتنازل عنها شعبنا في قطاع غزة".
وأضاف القيادي في حركة حماس: "للعلم الخطة لم تعرض علينا من قبل الوسطاء حتى اللحظة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا
، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".