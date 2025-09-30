https://sarabic.ae/20250930/عراقجي-إيران-تنتظر-رد-حماس-على-خطة-ترامب-للسلام-في-غزة-1105461382.html

عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة

عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدعم إنهاء الصراع في غزة، مشدداً على ضرورة تعاون الحكومات لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T13:38+0000

2025-09-30T13:38+0000

2025-09-30T13:38+0000

أخبار إيران

حركة حماس

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة إعلام أمريكية على هامش مشاركته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وفي تعليقه على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف إطلاق النار في غزة، أشار عراقجي إلى أن أكثر من مئة مقترح لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طُرحت خلال السنوات الثماني الماضية، لكنه أكد أن أي خطة قابلة للاستمرار يجب أن تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

https://sarabic.ae/20250930/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-نرحب-بكل-جهود-وقف-العدوان-على-غزة-والتفاصيل-قابلة-للنقاش-1105457797.html

https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html

https://sarabic.ae/20250930/تصويت-هل-تستطيع-قوة-استقرار-دولية-مؤقتة-بتعاون-مصري-أردني-تثبيت-وقف-الحرب-في-غزة؟---1105452870.html

أخبار إيران

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, حركة حماس, غزة