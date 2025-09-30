عربي
عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدعم إنهاء الصراع في غزة، مشدداً على ضرورة تعاون الحكومات لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع.
عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة

13:38 GMT 30.09.2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدعم إنهاء الصراع في غزة، مشدداً على ضرورة تعاون الحكومات لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة إعلام أمريكية على هامش مشاركته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": نرحب بكل جهود وقف العدوان على غزة والتفاصيل قابلة للنقاش
13:16 GMT
وفي تعليقه على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف إطلاق النار في غزة، أشار عراقجي إلى أن أكثر من مئة مقترح لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طُرحت خلال السنوات الثماني الماضية، لكنه أكد أن أي خطة قابلة للاستمرار يجب أن تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف عراقجي أنه اطلع على تفاصيل خطة ترامب، معلناً أن إيران تنتظر رد حركة حماس لتحديد موقفها من المقترح.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
12:47 GMT
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".

وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".

وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
وسائط متعددة
تصويت... هل تستطيع "قوة استقرار دولية مؤقتة" بتعاون مصري أردني تثبيت وقف الحرب في غزة؟
10:26 GMT
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".

وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
