مصر تتحدث عن جهودها التي تقوم بها "من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة"

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية التي تواجههم.وأشار عبد العاطي، خلال لقائه مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على هامش اجتماع قادة ميونيخ المنعقد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، للجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدا دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا بالنظر إلى دورها كعامل أساسي للاستقرار في المنطقة.وشدد عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقاً لولايتها الأممية، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة المجال للوكالة لإدخال شاحنات الإغاثة التابعة لها، خاصة في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية.وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني قال، في وقت سابق، إن وكالة الأونروا باتت غير واثقة من استكمال عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية العام بسبب تدهور الوضع المالي وانحسار الموارد المقدمة إليها.وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائهما في القاهرة، يوم السبت: "لسنا واثقين من استكمال عمل الأونروا لنهاية العام بسبب الوضع المالي السيء".وأضاف لازاريني: "الأونروا لن تكون قادرة على حل مشكلة المجاعة في غزة بسبب استمرار القصف".وأكد لازاريني أن الموارد القادمة من الدول العربية خلال العامين الماضي والحالي انخفضت بشكل ملحوظ.وفي 24 أغسطس/ آب، اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، المجاعة "آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة".وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الوضع في غزة جحيم بكل أشكاله"، مؤكدا أن "إنكار المجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية.وشدد لازاريني على ضرورة توقف إسرائيل عن الترويج لرواية مختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود، والسماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من غزة.

