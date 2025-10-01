مصر تتحدث عن جهودها التي تقوم بها "من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة"

عربي
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/مصر-تتحدث-عن-جهودها-التي-تقوم-بها-من-أجل-وقف-الحرب-الغاشمة-في-قطاع-غزة-1105489964.html
مصر تتحدث عن جهودها التي تقوم بها "من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة"
مصر تتحدث عن جهودها التي تقوم بها "من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة"
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T09:28+0000
2025-10-01T09:28+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
منظمة الأونروا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية التي تواجههم.وأشار عبد العاطي، خلال لقائه مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على هامش اجتماع قادة ميونيخ المنعقد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، للجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدا دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا بالنظر إلى دورها كعامل أساسي للاستقرار في المنطقة.وشدد عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقاً لولايتها الأممية، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة المجال للوكالة لإدخال شاحنات الإغاثة التابعة لها، خاصة في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية.وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني قال، في وقت سابق، إن وكالة الأونروا باتت غير واثقة من استكمال عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية العام بسبب تدهور الوضع المالي وانحسار الموارد المقدمة إليها.وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائهما في القاهرة، يوم السبت: "لسنا واثقين من استكمال عمل الأونروا لنهاية العام بسبب الوضع المالي السيء".وأضاف لازاريني: "الأونروا لن تكون قادرة على حل مشكلة المجاعة في غزة بسبب استمرار القصف".وأكد لازاريني أن الموارد القادمة من الدول العربية خلال العامين الماضي والحالي انخفضت بشكل ملحوظ.وفي 24 أغسطس/ آب، اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، المجاعة "آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة".وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الوضع في غزة جحيم بكل أشكاله"، مؤكدا أن "إنكار المجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية.وشدد لازاريني على ضرورة توقف إسرائيل عن الترويج لرواية مختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود، والسماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من غزة.
https://sarabic.ae/20250917/متحدث-الأونروا-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تداعيات-كارثية-من-اجتياح-إسرائيل-مدينة-غزة-1104944180.html
https://sarabic.ae/20250922/الأونروا-لا-معنى-للاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-دون-وقف-إطلاق-النار--1105137770.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مصر تتحدث عن جهودها التي تقوم بها "من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة"

09:28 GMT 01.10.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق العمليات.
وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية التي تواجههم.
وأشار عبد العاطي، خلال لقائه مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على هامش اجتماع قادة ميونيخ المنعقد في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، للجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدا دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا بالنظر إلى دورها كعامل أساسي للاستقرار في المنطقة.
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة
17 سبتمبر, 12:23 GMT
وشدد عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقاً لولايتها الأممية، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة المجال للوكالة لإدخال شاحنات الإغاثة التابعة لها، خاصة في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني قال، في وقت سابق، إن وكالة الأونروا باتت غير واثقة من استكمال عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية العام بسبب تدهور الوضع المالي وانحسار الموارد المقدمة إليها.
وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائهما في القاهرة، يوم السبت: "لسنا واثقين من استكمال عمل الأونروا لنهاية العام بسبب الوضع المالي السيء".
وأضاف لازاريني: "الأونروا لن تكون قادرة على حل مشكلة المجاعة في غزة بسبب استمرار القصف".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار
22 سبتمبر, 17:08 GMT
وأكد لازاريني أن الموارد القادمة من الدول العربية خلال العامين الماضي والحالي انخفضت بشكل ملحوظ.
وفي 24 أغسطس/ آب، اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، المجاعة "آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة".
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الوضع في غزة جحيم بكل أشكاله"، مؤكدا أن "إنكار المجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية.
وشدد لازاريني على ضرورة توقف إسرائيل عن الترويج لرواية مختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود، والسماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала