متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/متحدث-الأونروا-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تداعيات-كارثية-من-اجتياح-إسرائيل-مدينة-غزة-1104944180.html
متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة
متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة
سبوتنيك عربي
حذر الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، من تداعيات الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T12:23+0000
2025-09-17T12:23+0000
إسرائيل
مدينة غزة
قطاع غزة
منظمة الأونروا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e2dde2ab84fe2223967f609708e1a3.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل مدينة غزة يتم حصارهم في مساحة لا تزيد عن 12 كيلومترًا مربعًا فقط، مشيرًا إلى انهيار شبه كامل لكل الخدمات الإنسانية التي تقدمها البلديات أو منظمة الأونروا وغيرها من المنظمات الإغاثية.وأضاف أن وكالة الأونروا اضطرت لوقف العمل في عيادة مخيم الشاطئ في تلك المنطقة، وأن 10 من مدارس وعيادات الوكالة تعرضت للقصف الشديد، وكانت تؤوي آلاف العائلات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأوضاع متدهورة تماماً، وفي حال استمرارها بهذه الطريقة، يُتوقع سقوط المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى.وأوضح أن عمليات تدمير الأبراج والمباني السكنية، وتدمير آلاف الخيام، تتم من قبل الجيش الإسرائيلي، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوب قطاع غزة، كاشفا عن أن هذه المنطقة أُعلنت قبل أسابيع عبر البرنامج المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنها منطقة مجاعة، وبها نصف مليون من الجائعين.وشدد الدكتور أبو حسنة على أن الجيش الإسرائيلي يسعى اليوم لدفع مليون فلسطيني يقطنون مدينة غزة إلى الجنوب، مؤكداً أنه لا توجد في الجنوب أماكن لاستيعابهم، فلا خيام ولا بنى تحتية، والمناطق غير آمنة حيث عمليات القصف والقتل في كل مكان، وقد بدأت المجاعة تنتشر في المنطقة الجنوبية.ومضى قائلًا: "ما يحدث هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة في منطقة جنوب قطاع غزة، حيث يسكن مليون و200 ألف فلسطيني منطقة حجمها 35 كيلومتراً مربعاً.ويرى أبو حسنة أن إسرائيل تريد اليوم دفع مليون فلسطيني آخرين للجنوب، وهذا يعني أن كل كيلومتر مربع سيحتوي على 70 ألف فلسطيني، وهو أمر مستحيل تماماً، مؤكداً أن الأوضاع خطيرة للغاية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة الاثنين، بأن المدينة "تحترق".وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين/ فجر الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
https://sarabic.ae/20250916/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعرض-على-نتنياهو-التداعيات-الأمنية-والمخاطر-من-اجتياح-مدينة-غزة-1104925092.html
إسرائيل
مدينة غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71c3cad80f457b74eaf4a2677e431d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, مدينة غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, حصري, تقارير سبوتنيك
إسرائيل, مدينة غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, حصري, تقارير سبوتنيك

متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة

12:23 GMT 17.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIعدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
حذر الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، من تداعيات الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة غزة، مؤكدًا أن الأوضاع في القطاع تزداد تدهورًا بصورة دراماتيكية وغير مسبوقة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل مدينة غزة يتم حصارهم في مساحة لا تزيد عن 12 كيلومترًا مربعًا فقط، مشيرًا إلى انهيار شبه كامل لكل الخدمات الإنسانية التي تقدمها البلديات أو منظمة الأونروا وغيرها من المنظمات الإغاثية.
وأضاف أن وكالة الأونروا اضطرت لوقف العمل في عيادة مخيم الشاطئ في تلك المنطقة، وأن 10 من مدارس وعيادات الوكالة تعرضت للقصف الشديد، وكانت تؤوي آلاف العائلات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأوضاع متدهورة تماماً، وفي حال استمرارها بهذه الطريقة، يُتوقع سقوط المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وأوضح أن عمليات تدمير الأبراج والمباني السكنية، وتدمير آلاف الخيام، تتم من قبل الجيش الإسرائيلي، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوب قطاع غزة، كاشفا عن أن هذه المنطقة أُعلنت قبل أسابيع عبر البرنامج المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنها منطقة مجاعة، وبها نصف مليون من الجائعين.
وشدد الدكتور أبو حسنة على أن الجيش الإسرائيلي يسعى اليوم لدفع مليون فلسطيني يقطنون مدينة غزة إلى الجنوب، مؤكداً أنه لا توجد في الجنوب أماكن لاستيعابهم، فلا خيام ولا بنى تحتية، والمناطق غير آمنة حيث عمليات القصف والقتل في كل مكان، وقد بدأت المجاعة تنتشر في المنطقة الجنوبية.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي يعرض على نتنياهو "التداعيات الأمنية والمخاطر" من اجتياح مدينة غزة
أمس, 22:29 GMT
ومضى قائلًا: "ما يحدث هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة في منطقة جنوب قطاع غزة، حيث يسكن مليون و200 ألف فلسطيني منطقة حجمها 35 كيلومتراً مربعاً.
ويرى أبو حسنة أن إسرائيل تريد اليوم دفع مليون فلسطيني آخرين للجنوب، وهذا يعني أن كل كيلومتر مربع سيحتوي على 70 ألف فلسطيني، وهو أمر مستحيل تماماً، مؤكداً أن الأوضاع خطيرة للغاية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين/ فجر الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала