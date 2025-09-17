https://sarabic.ae/20250917/متحدث-الأونروا-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تداعيات-كارثية-من-اجتياح-إسرائيل-مدينة-غزة-1104944180.html

متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة

متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، من تداعيات الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T12:23+0000

2025-09-17T12:23+0000

2025-09-17T12:23+0000

إسرائيل

مدينة غزة

قطاع غزة

منظمة الأونروا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e2dde2ab84fe2223967f609708e1a3.jpg

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل مدينة غزة يتم حصارهم في مساحة لا تزيد عن 12 كيلومترًا مربعًا فقط، مشيرًا إلى انهيار شبه كامل لكل الخدمات الإنسانية التي تقدمها البلديات أو منظمة الأونروا وغيرها من المنظمات الإغاثية.وأضاف أن وكالة الأونروا اضطرت لوقف العمل في عيادة مخيم الشاطئ في تلك المنطقة، وأن 10 من مدارس وعيادات الوكالة تعرضت للقصف الشديد، وكانت تؤوي آلاف العائلات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأوضاع متدهورة تماماً، وفي حال استمرارها بهذه الطريقة، يُتوقع سقوط المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى.وأوضح أن عمليات تدمير الأبراج والمباني السكنية، وتدمير آلاف الخيام، تتم من قبل الجيش الإسرائيلي، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوب قطاع غزة، كاشفا عن أن هذه المنطقة أُعلنت قبل أسابيع عبر البرنامج المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنها منطقة مجاعة، وبها نصف مليون من الجائعين.وشدد الدكتور أبو حسنة على أن الجيش الإسرائيلي يسعى اليوم لدفع مليون فلسطيني يقطنون مدينة غزة إلى الجنوب، مؤكداً أنه لا توجد في الجنوب أماكن لاستيعابهم، فلا خيام ولا بنى تحتية، والمناطق غير آمنة حيث عمليات القصف والقتل في كل مكان، وقد بدأت المجاعة تنتشر في المنطقة الجنوبية.ومضى قائلًا: "ما يحدث هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة في منطقة جنوب قطاع غزة، حيث يسكن مليون و200 ألف فلسطيني منطقة حجمها 35 كيلومتراً مربعاً.ويرى أبو حسنة أن إسرائيل تريد اليوم دفع مليون فلسطيني آخرين للجنوب، وهذا يعني أن كل كيلومتر مربع سيحتوي على 70 ألف فلسطيني، وهو أمر مستحيل تماماً، مؤكداً أن الأوضاع خطيرة للغاية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة الاثنين، بأن المدينة "تحترق".وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين/ فجر الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

https://sarabic.ae/20250916/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعرض-على-نتنياهو-التداعيات-الأمنية-والمخاطر-من-اجتياح-مدينة-غزة-1104925092.html

إسرائيل

مدينة غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, مدينة غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, حصري, تقارير سبوتنيك