الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/الرئاسة-الفلسطينية-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-تصعيد-خطير-ونطالب-الإدارة-الأمريكية-بتحمل-مسؤولياتها-1104910359.html
الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها
الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها
سبوتنيك عربي
أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة"، واصفا إياه بأنه "تصعيد خطير"... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T14:09+0000
2025-09-16T14:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104021756_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a02a98d0a3ef2b33d5d502a862caeaf9.jpg
واستنكر أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى "إحراق غزة وإعادة احتلالها"، معتبرا أنها تمثل "جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وأشار أبو ردينة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.ودعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف "هذه الحرب الدموية" التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 200 ألف مواطن بين قتيل وجريح، مطالبا بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية التي تنادي بوقف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الفوري من قطاع غزة.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد حذر، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش "بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة".ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرا على الأقدام".واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250916/نتنياهو-بدء-عملية-عسكرية-قوية-في-مدينة-غزة-1104892972.html
https://sarabic.ae/20250916/لجنة-الأمم-المتحدة-تعترف-بأعمال-إسرائيل-في-قطاع-غزة-كإبادة-جماعية--عاجل-1104893382.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104021756_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ff75175e7eb1c0c073063e2b1fc6912a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها

14:09 GMT 16.09.2025
© Photo / x/ PM of Palestineالمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة،
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Photo / x/ PM of Palestine
تابعنا عبر
أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة"، واصفا إياه بأنه "تصعيد خطير" يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.
واستنكر أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى "إحراق غزة وإعادة احتلالها"، معتبرا أنها تمثل "جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وحذر أبو ردينة من أن "هذا التصعيد يدفع آلاف المواطنين إلى النزوح مرة أخرى من المناطق التي لجأوا إليها، في محاولة لتهجيرهم قسرا، وهو ما رفضته الرئاسة الفلسطينية ويرفضه المجتمع الدولي كجريمة حرب ضد الإنسانية".

وأشار أبو ردينة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية قوية في مدينة غزة
07:19 GMT
ودعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف "هذه الحرب الدموية" التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 200 ألف مواطن بين قتيل وجريح، مطالبا بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية التي تنادي بوقف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الفوري من قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد حذر، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش "بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة".

وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".

ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرا على الأقدام".
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
لجنة تحقيق في الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
07:28 GMT
واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية".

وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала