الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها
© Photo / x/ PM of Palestineالمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة،
© Photo / x/ PM of Palestine
أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة"، واصفا إياه بأنه "تصعيد خطير" يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.
واستنكر أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى "إحراق غزة وإعادة احتلالها"، معتبرا أنها تمثل "جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وحذر أبو ردينة من أن "هذا التصعيد يدفع آلاف المواطنين إلى النزوح مرة أخرى من المناطق التي لجأوا إليها، في محاولة لتهجيرهم قسرا، وهو ما رفضته الرئاسة الفلسطينية ويرفضه المجتمع الدولي كجريمة حرب ضد الإنسانية".
وأشار أبو ردينة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف "هذه الحرب الدموية" التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 200 ألف مواطن بين قتيل وجريح، مطالبا بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية التي تنادي بوقف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الفوري من قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد حذر، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش "بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة".
وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".
ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرا على الأقدام".
واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية".
وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.