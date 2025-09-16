عربي
رئيس الأركان الإسرائيلي يعرض على نتنياهو "التداعيات الأمنية والمخاطر" من اجتياح مدينة غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي يعرض على نتنياهو "التداعيات الأمنية والمخاطر" من اجتياح مدينة غزة
22:29 GMT 16.09.2025
© Getty Images / Anadolu رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير
 رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Anadolu
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، مساء الثلاثاء، بأن الجيش عرض جميع التداعيات الأمنية والمخاطر والفرص على حكومة بنيامين نتنياهو قبل إطلاق المرحلة البرية في مدينة غزة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن الجنرال زامير عرض على حكومة نتنياهو ما أسماه بـ"جميع التداعيات الأمنية والمخاطر والفرص قبل إطلاق المرحلة البرية في مدينة غزة".
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"
17:05 GMT
وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن القوات العسكرية تعمق الآن الإنجاز الذي سيقرب بلاده "نهاية الحرب"، وهي التصريحات التي تأتي وسط توتر ملحوظ مع القيادة السياسية لحكومة نتنياهو.
وشددت الصحيفة على أن تصريحات زامير تأتي للتأكيد على وجود خلافات كبيرة بينه وبين نتنياهو بشأن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2" التي بدأت في مدينة غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2" تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
