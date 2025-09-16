https://sarabic.ae/20250916/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصف-الأحداث-في-غزة-بـالمروعة-1104918571.html

الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه من دون حل الدولتين للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يكون هناك سلام في "الشرق الأوسط"

وقال غوتيريش للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يظل حل الدولتين البديل الوحيد القابل للتطبيق للحفاظ على السلام. من دون حل الدولتين، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، وسينتشر التطرف في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ستكون له، في رأيي، عواقب وخيمة للغاية".‏واستبعد فكرة نشر قوة دولية لحماية المدنيين في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستعارضان هذه الخطوة.‏وفي وقت سابق من اليوم، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".و"تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984"، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.وأضافت أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية قوية في مدينة غزةالجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة

