الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"
الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه من دون حل الدولتين للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يكون هناك سلام في "الشرق الأوسط"، مشيرا
الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه من دون حل الدولتين للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يكون هناك سلام في "الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه يعتبر ما يحدث في غزة مروعا.
وقال غوتيريش للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يظل حل الدولتين البديل الوحيد القابل للتطبيق للحفاظ على السلام. من دون حل الدولتين، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، وسينتشر التطرف في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ستكون له، في رأيي، عواقب وخيمة للغاية".
واعتبر ما يحدث في غزة مروعا، مشيرا إلى أن تصنيف الوضع على أنه إبادة جماعية يعود إلى محكمة العدل الدولية، قائلا: "ليس من مسؤولية الأمين العام وضع تعريف قانوني للإبادة الجماعية، بل هي مسؤولية الهيئات القضائية المختصة، وتحديدًا محكمة العدل الدولية. ما يحدث في غزة اليوم مروع".
واستبعد فكرة نشر قوة دولية لحماية المدنيين في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستعارضان هذه الخطوة.
وقال غوتيريش: "لا أعتقد أن هذا (نشر قوة دولية لحماية المدنيين في قطاع غزة) ممكن الآن، سيتم رفضه من قبل إسرائيل، وأعتقد أيضا من قبل الولايات المتحدة. ولا نملك الأدوات اللازمة لحماية المدنيين بالقدر الذي نرغب فيه. لذلك، أنا أؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار".
وفي وقت سابق من اليوم، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".
وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية هي "دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية".
و"تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984"، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.
وأضافت أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.