الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه من دون حل الدولتين للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يكون هناك سلام في "الشرق الأوسط"، مشيرا...
الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه من دون حل الدولتين للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يكون هناك سلام في "الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه يعتبر ما يحدث في غزة مروعا.
وقال غوتيريش للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يظل حل الدولتين البديل الوحيد القابل للتطبيق للحفاظ على السلام. من دون حل الدولتين، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، وسينتشر التطرف في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ستكون له، في رأيي، عواقب وخيمة للغاية".

واعتبر ما يحدث في غزة مروعا، مشيرا إلى أن تصنيف الوضع على أنه إبادة جماعية يعود إلى محكمة العدل الدولية، قائلا: "ليس من مسؤولية الأمين العام وضع تعريف قانوني للإبادة الجماعية، بل هي مسؤولية الهيئات القضائية المختصة، وتحديدًا محكمة العدل الدولية. ما يحدث في غزة اليوم مروع".

تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
خبير: دعوى جنوب أفريقيا أسهمت باعتراف الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
14:48 GMT
‏واستبعد فكرة نشر قوة دولية لحماية المدنيين في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستعارضان هذه الخطوة.‏

‏وقال غوتيريش: "لا أعتقد أن هذا (نشر قوة دولية لحماية المدنيين في قطاع غزة) ممكن الآن، سيتم رفضه من قبل إسرائيل، وأعتقد أيضا من قبل الولايات المتحدة. ولا نملك الأدوات اللازمة لحماية المدنيين بالقدر الذي نرغب فيه. لذلك، أنا أؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".
صورة من مجزرة مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
07:25 GMT
وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية هي "دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية".
و"تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984"، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.
وأضافت أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.
