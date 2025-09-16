https://sarabic.ae/20250916/خبير-دعوى-جنوب-أفريقيا-أسهمت-باعتراف-الأمم-المتحدة-بارتكاب-إسرائيل-إبادة-جماعية-في-غزة-1104911242.html
خبير: دعوى جنوب أفريقيا أسهمت باعتراف الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
أفاد الخبير السياسي المغربي، عبد الحق نجيب، بأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية للأمم المتحدة أسهمت بشكل كبير في اعتراف لجنة... 16.09.2025
خبير: دعوى جنوب أفريقيا أسهمت باعتراف الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
حصري
أفاد الخبير السياسي المغربي، عبد الحق نجيب، بأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية للأمم المتحدة أسهمت بشكل كبير في اعتراف لجنة الأمم المتحدة بأن أفعال إسرائيل في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية، مشددا على الرمزية التاريخية لهذه الخطوة من دولة عاشت نظام الفصل العنصري.
وقال نجيب لوكالة "سبوتنيك": "تبقى الحقيقة أن أفعال جنوب أفريقيا رمزية للغاية، بمعنى أن دولا قد برزت أخيرا وانتفضت ضد الظلم. جنوب أفريقيا، التي نجت من نظام الفصل العنصري، تدرك هذا الأمر جيدا".
وتابع: "أفريقيا بأكملها، غالبية الدول الأفريقية، تعارض سياسات إسرائيل، وتعارض الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتطالب بإنشاء تحالف عالمي من أجل العدالة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بين هذه الشعوب وفي هذه المنطقة".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك تعبئة دولية حقيقية في أفريقيا والعالم العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بحيث تكون أصواتهم مؤثرة، وعندها سنوجه كل نفوذنا ضد إسرائيل، وربما نصل إلى حصار اقتصادي وسياسي حقيقي، وعندها فقط سنتمكن من فعل شيء وتغيير الوضع".
وفي وقت سابق من اليوم، خلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".
وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية هي "دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية".
وتواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.
وأضافت أيضا أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.