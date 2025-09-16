https://sarabic.ae/20250916/خبير-دعوى-جنوب-أفريقيا-أسهمت-باعتراف-الأمم-المتحدة-بارتكاب-إسرائيل-إبادة-جماعية-في-غزة-1104911242.html

خبير: دعوى جنوب أفريقيا أسهمت باعتراف الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

خبير: دعوى جنوب أفريقيا أسهمت باعتراف الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

أفاد الخبير السياسي المغربي، عبد الحق نجيب، بأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية للأمم المتحدة أسهمت بشكل كبير في اعتراف لجنة... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال نجيب لوكالة "سبوتنيك": "تبقى الحقيقة أن أفعال جنوب أفريقيا رمزية للغاية، بمعنى أن دولا قد برزت أخيرا وانتفضت ضد الظلم. جنوب أفريقيا، التي نجت من نظام الفصل العنصري، تدرك هذا الأمر جيدا".وأضاف: "يجب أن يكون هناك تعبئة دولية حقيقية في أفريقيا والعالم العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بحيث تكون أصواتهم مؤثرة، وعندها سنوجه كل نفوذنا ضد إسرائيل، وربما نصل إلى حصار اقتصادي وسياسي حقيقي، وعندها فقط سنتمكن من فعل شيء وتغيير الوضع".وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".وتواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.وأضافت أيضا أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية قوية في مدينة غزةالجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة

