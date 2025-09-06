الأونروا: غير متأكدين من استمرار عمل الوكالة حتى نهاية العام بسبب التدهور المالي

عربي
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن وكالة الأونروا باتت غير واثقة من استكمال عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية العام بسبب تدهور الوضع المالي وانحسار الموارد المقدمة إليها.
وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائهما في القاهرة، اليوم السبت: " لسنا واثقين من استكمال عمل الأونروا لنهاية العام بسبب الوضع المالي السيء".
وأضاف لازاريني: "الأونروا لن تكون قادرة على حل مشكلة المجاعة في غزة بسبب استمرار القصف".
وأكد لازاريني أن الموارد القادمة من الدول العربية خلال العامين الماضي والحالي انخفضت بشكل ملحوظ.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
وفي 24 أغسطس/ آب، اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، المجاعة "آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة".

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الوضع في غزة جحيم بكل أشكاله"، مؤكدا أن "إنكار المجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية.

وشدد لازاريني، على ضرورة توقف إسرائيل عن الترويج لرواية مختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود، والسماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من غزة.
